GIGABYTE crée la sensation au CES 2026 avec une IA immersive

GIGABYTE frappe fort au CES 2026 en proposant une vision novatrice de l’interaction homme-IA. La marque invite les visiteurs à plonger dans une expérience participative captivante, révélant ainsi les prochaines étapes de l’informatique intelligente et portable. Découvrons ensemble comment GIGABYTE façonne l’avenir de l’intelligence artificielle.

Une expérience immersive d’interaction homme-IA chez GIGABYTE

Dès le début, chaque visiteur crée un jumeau numérique IA. Ainsi, cet avatar sert de passeport personnalisé durant toute l’expérience. Ensuite, ce compagnon intelligent guide les participants à travers des activités interactives reliant humain et intelligence artificielle. Enfin, une vidéo récapitulative personnalisée est générée – offrant ainsi un souvenir unique de ce voyage technologique.

Des innovations matérielles pour booster l’intelligence artificielle

Pour rendre l’IA accessible et fluide, GIGABYTE s’appuie sur les puissants portables de la gamme RTX 50. L’entreprise présente aussi l’architecture thermique WINDFORCE INFINITY EX. Cette innovation permet un refroidissement optimal, crucial pour gérer les charges lourdes d’IA et de GPU. Les visiteurs peuvent explorer visuellement cette ingénierie avancée, illustrant ainsi la synergie entre matériel et technologie intelligente.

GiMATE : l’assistant IA qui s’adapte à tous les usages

Le cœur de l’innovation porte un nom : GiMATE. Cet assistant IA s’appuie sur une interaction vocale naturelle. Il s’adapte à chaque situation : travail créatif, codage assisté, gestion de tâches ou divertissement. L’IA fonctionne en temps réel, directement sur l’appareil, sans dépendre du cloud. L’utilisateur profite donc d’une expérience encore plus réactive et confidentielle.

Avec ses nouveaux portables comme l’AERO X16 Copilot+ et l’AORUS MASTER 16, GIGABYTE dévoile une vision où performance technologique et intelligence artificielle s’unissent. Sur le stand de la marque au CES 2026, l’IA devient un partenaire créatif et intuitif. Avec GIGABYTE, l’avenir de l’informatique est déjà à portée de main.

