Catalyx crée une avancée majeure dans la productivité des laboratoires

Catalyx innove pour l’industrie des sciences de la vie. L’entreprise lance une solution inédite : OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0. Cette technologie, basée sur l’intelligence artificielle, répond à un enjeu crucial : réduire les goulots d’étranglement sur les lignes de production. Les fabricants peuvent désormais gagner en efficacité et fiabilité.

Une nouvelle solution automatisée pour le dégagement des lignes

La gestion des phases de nettoyage entre chaque série de production est souvent fastidieuse. Avec OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0, cette étape devient rapide et automatisée. Le système utilise une vision artificielle avancée pour inspecter chaque ligne. Il garantit ainsi que le matériel soit exempt de tout résidu en quelques millisecondes.

Cela permet d’optimiser le flux de production et limite considérablement les arrêts non planifiés.

OpenLine LineClearance Assistant 3.0 : innovations majeures

La solution proposée par Catalyx intègre une intelligence d’inspection auto-réparatrice. Elle apprend et s’adapte continuellement grâce au retour des opérateurs. Voici ses points forts :

Inspection automatisée avec validation humaine.

avec validation humaine. Enregistrement numérique de chaque opération pour la traçabilité.

de chaque opération pour la traçabilité. Réduction des erreurs humaines et des pertes de productivité.

Avec une interface simple, elle facilite la formation des équipes et s’intègre dans les environnements réglementés.

Catalyx : optimiser la production dans les sciences de la vie

Selon une étude récente, 70 % des entreprises du secteur rencontrent régulièrement des échecs de dégagement de ligne. Les causes principales ? Des méthodes encore basées sur le papier ou des procédures manuelles. Catalyx propose une transition vers un processus entièrement numérique.

Son système répond aux normes internationales, y compris celles de la réglementation européenne sur l’intelligence artificielle. Les fabricants obtiennent ainsi une conformité totale et un gain en transparence.

En résumé, Catalyx transforme le dégagement de ligne grâce à l’intelligence artificielle. Sa nouvelle solution OpenLine LineClearance Assistant™ 3.0 offre performance, conformité et sécurité pour toutes les usines de sciences de la vie. Par ailleurs, elle marque une avancée majeure pour les fabricants désireux d’optimiser leurs opérations tout en garantissant la qualité de leur production. Ainsi, cette innovation s’inscrit comme un levier stratégique pour améliorer l’efficacité globale.

