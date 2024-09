Midea dévoile des innovations maison pour un confort optimal

Lors de l’IFA 2024, Midea a dévoilé sa nouvelle génération d’appareils ménagers intelligents. Sous le thème « Innovations conviviales pour la maison », le leader technologique propose des solutions pratiques et économes en énergie.

ECOMASTER : réduire la consommation d’énergie domestique

L’un des points forts de cette présentation est l’ECOMASTER. Cette solution de gestion de l’énergie basée sur l’IA permet de réduire la consommation des appareils de 30 %. Avec la connectivité cloud et des analyses avancées, ECOMASTER maximise l’efficacité sans compromis sur les performances.

CirQHP et PortaSplit : innovations pour le confort thermique

Autre innovation marquante, le CirQHP Indoor Hybrid. Ce système de chauffage domestique combine pompes à chaleur intérieures et chauffage hybride dans un design ultra-compact, sans unité extérieure. Par ailleurs, le climatiseur PortaSplit associe les performances d’un climatiseur fixe et la facilité d’installation d’un portable, offrant ainsi le meilleur des deux mondes.

Celestial Flex et Midea One Oven : révolution en cuisine

Dans la cuisine, Midea dévoile la série de cuisson à induction Celestial Flex. Ces appareils contrôlés par IA sont sans fil, garantissant une cuisson efficace et simple. Le Midea One Oven, quant à lui, combine plusieurs appareils en un seul, économisant espace et répondant aux besoins variés des cuisiniers amateurs.

WashBot et Built-In : solutions efficaces pour la maison

Pour le nettoyage, le 4-in-1 WashBot allie machine à laver et aspirateur robot, offrant un lavage, séchage, balayage et passage de serpillière en un seul appareil. La série Built-In, avec son design raffiné, s’intègre harmonieusement dans les maisons modernes. Le Slot Built-In Refrigerator se démarque par sa hauteur ajustable et ses panneaux interchangeables, s’adaptant à tous les décors.

En conclusion, Midea continue d’innover pour offrir des solutions domestiques intelligentes et pratiques. Avec ECOMASTER, le CirQHP, le PortaSplit, et autres, la marque confirme son engagement envers l’efficacité énergétique et le confort domestique. Ces innovations témoignent de l’incessante quête de Midea pour améliorer la vie à la maison.

