Vermeg et IDClear renforcent leur alliance pour optimiser la finance indonésienne

VERMEG et IDClear annoncent une nouvelle collaboration pour le marché financier indonésien. Cette alliance vise à améliorer la gestion du collatéral grâce à des solutions numériques avancées. Les deux sociétés ont signé un protocole d’accord officialisant cette coopération stratégique.

Une collaboration stratégique pour le marché indonésien

L’accord entre VERMEG et IDClear marque une étape importante. IDClear est partenaire de VERMEG depuis 2021 et utilise déjà la solution MEGARA. Désormais, cette collaboration s’étend pour intégrer la plateforme CCP numérique de VERMEG. Cette solution inclut l’optimisation et l’évaluation du collatéral, ainsi que la gestion des défauts et autres applications cloud.

Les avantages de la plateforme CCP numérique de VERMEG

La plateforme CCP de VERMEG est construite sur une architecture API-first native au cloud. Elle permet aux infrastructures de marché et aux clients des marchés de capitaux d’optimiser leurs actifs. De plus, elle augmente la productivité et améliore les capacités de gestion des risques. Enfin, cette solution permet aux clients d’offrir des services à valeur ajoutée à leurs membres ou clients.

Réactions des dirigeants de VERMEG et IDClear

Badreddine Ouali, Directeur Général de VERMEG, exprime sa joie quant à cette collaboration élargie. Selon lui, cette alliance permet à IDClear et à ses membres de réduire les risques de crédit, de marché et systémiques.

De son côté, Iding Pardi, Directeur Général d’IDClear, se réjouit d’offrir aux membres compensateurs les dernières technologies numériques prêtes pour le cloud. Cette initiative vise à améliorer les services proposés aux clients et à renforcer la croissance économique.

En résumé, cette nouvelle collaboration entre VERMEG et IDClear promet de révolutionner le marché financier indonésien. Avec des solutions numériques avancées, les deux sociétés visent à optimiser les actifs, accroître la productivité et réduire les risques financiers.

