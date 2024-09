IFA 2024 : La MagicPad2 de HONOR redéfinit les standards des tablettes

Il semble que HONOR ait vraiment mis le paquet avec sa nouvelle tablette HONOR MagicPad2. En effet, finesse impressionnante, écran innovant et performances à la haute volée sont au rendez-vous. De plus, HONOR semble avoir réussi à concilier le meilleur du design, de l’expérience utilisateur et de la performance.

Une immersion sans précédent avec l’écran HONOR Eye Comfort Display

L’élément-phare de la HONOR MagicPad2 est sans aucun doute son écran HONOR Eye Comfort Display de 12,3 pouces. Il offre un taux de rafraîchissement impressionnant de 144Hz. Cela garantit une expérience visuelle nette, fluide et réactive pour tous types de contenus.

Avec AI Defocus Display, Risk-free PWM Dimming de 4320Hz, Dynamic Dimming, et Circadian Night Display, la MagicPad2 offre un confort visuel optimal, validé par une double certification TÜV. Tout cela dans un design ultra-mince de 5,8 mm et un poids de seulement 555 g.

Surpasse les attentes en matière d’audio

Les performances audio de la HONOR MagicPad2 ne sont pas en reste. En effet, elle est certifiée IMAX-Enhanced, promettant ainsi une expérience de divertissement de haut niveau. De plus, la qualité d’image est fabuleuse, avec un son DTS. Par ailleurs, la technologie audio spatiale de HONOR assure un champ sonore élargi de 25% par rapport au modèle précédent, ce qui permet une expérience audio encore plus riche.

Performance et intelligence

La tablette est propulsée par la plateforme Snapdragon 8s Gen 3. Cela lui permet de gérer parfaitement plusieurs tâches en même temps, que ce soit de la bureautique ou des jeux. De plus, la batterie de 10050 mAh, complétée par la technologie SuperCharge de 66W, assure ainsi une autonomie confortable.

En outre, le MagicPad2 fonctionne avec MagicOS 8.0, offrant une expérience intelligente inhabituelle. Il permet entre autres de planifier. Mais permet aussi de créer d’autres tâches d’une simple pression et d’un glissement grâce à la fonctionnalité Magic Portal.

Les outils bureautiques pilotés par l’IA, dont Voice to Text, Handwriting Beautification et Formula Recognition, augmentent la productivité des utilisateurs et permettent d’accomplir plus facilement diverses tâches quotidiennes.

La HONOR MagicPad 2 semble donc être une tablette de choix pour ceux qui cherchent à combiner performances, confort et mobilité. Et vous, qu’en pensez-vous ?