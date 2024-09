IFA 2024 : Samsung transforme le divertissement à domicile avec The Premiere 9 et 7 !

Si vous rêvez d’équiper votre maison d’un véritable cinéma, sachez que Samsung a entendu vos envies. La marque renforce sa gamme lifestyle avec le lancement de The Premiere 9 et The Premiere 7. Ces projecteurs à ultra-courte focale promettent une expérience visuelle hors du commun grâce à une technologie laser de pointe, une résolution 4K et un son immersif.

Des projecteurs à la pointe de la technologie

Samsung a mis les petits plats dans les grands avec ces nouveaux modèles. La triple technologie laser équipe The Premiere 9, garantissant des couleurs précises et une luminosité forte. Les deux modèles offrent une projection à ultra-courte focale et une résolution 4K époustouflante de 130 pouces pour The Premiere 9 et 120 pouces pour The Premiere 7.

Ce n’est pas tout: Samsung a intégré des fonctionnalités d’IA avancées pour améliorer davantage la qualité de l’image. L’AI Upscaling 4K optimise l’affichage du contenu en résolution 4K, tandis que Vision Booster ajuste automatiquement la luminosité et le contraste. Le résultat ? Un affichage exceptionnellement net et dynamique pour sublimer vos films préférés.

Une qualité sonore incroyable pour The Première 9 et 7

Les projecteurs The Premiere ne sont pas seulement performants en terme d’image. Les haut-parleurs Dolby Atmos équipent ces appareils, promettant un son puissant et immersif pour une expérience de cinéma à domicile sans équivalent. The Premiere 9 est équipé de haut-parleurs 40W4.2, tandis que The Premiere 7 dispose de haut-parleurs 30W 2.2.

Une expérience de divertissement complète

Grâce au système d’exploitation Samsung Tizen, les projecteurs The Premiere vous offrent un large choix de services de streaming. En effet, de Samsung TV Plus à Netflix, en passant par YouTube, Amazon Prime Video et bien d’autres encore, vous pouvez ainsi trouver sans peine vos films et programmes préférés.

Les amateurs de jeux vidéo ne sont pas en reste avec le Gaming Hub de Samsung, offrant une expérience de gaming riche et intégrée directement via le projecteur.

The Première 9 et 7 : Un design minimaliste pour tous les intérieurs

Ces projecteurs n’en oublient pas moins de rester esthétiquement plaisants. En effet, avec leur design blanc crème minimaliste, ils s’intègrent parfaitement dans n’importe quel espace. De plus, ils sont faciles à installer, sans faire aucun compromis entre fonctionnalité et esthétique.

Si, comme nous, vous êtes convaincus par ces projecteurs dernier cri, sachez qu’ils seront disponibles à partir du 2 octobre. Alors, prêts à transformer votre salon en salle de cinéma ? N’hésitez pas à partager vos impressions en commentaires!