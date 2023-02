iMac : un nouveau modèle avec puce M2 prévu pour la fin de l’année 2023

Alors que les Mac M2 sont de plus en plus nombreux, Apple ne compterait pas renouveler toute sa gamme d’ordinateurs avec cette puce. Un nouveau rapport de Mark Gurman vient en effet de préciser que le prochain modèle d’iMac attendrait la puce Apple M3. Son lancement serait ainsi prévu pour la fin de l’année 2023, voire le début de 2024.

Comme tous les dimanches, une nouvelle newsletter de journaliste Mark Gurman a dévoilé les plans d’Apple. Nous avons notamment eu l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la prochaine génération d’iMac.

Le journaliste de chez Bloomberg est plus précisément venu partager la fenêtre de sortie de ce nouvel ordinateur Apple, prenant toujours la simple forme d’un écran. Mark Gurman explique ainsi n’avoir « rien vu qui indique qu’il y aura un nouvel iMac avant la génération de la puce M3 ».

Il faut dire qu’il ne reste plus beaucoup de modèles qui devraient passer à la puce M2. En effet, après le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces, et plus récemment ceux avec écrans 14 pouces et 16 pouces, les iPad Pro ou encore les Mac mini, il ne semble rester plus beaucoup de monde.

Aux dernières nouvelles, nous apprenions d’ailleurs que le Mac Studio n’aurait pas droit à un rafraichissement avec les puces M2. La cause serait très simple : l’arrivée du Mac Pro avec M2 Ultra. Apple préfèrerait en effet éviter de sortir un modèle Studio avec cette puce afin de différencier les deux gammes.

Concernant l’arrivée de l’iMac M3, il devrait suivre le lancement de la nouvelle puce. Mark Gurman précise ainsi que cette génération n’arrivera pas avant la fin 2023, voire début 2024. « Donc, si vous voulez vous en tenir à l’iMac, vous devrez rester tranquille », termine-t-il à ce sujet.

Pour rappel, les puces Apple M3 auront un avantage très intéressant par rapport aux M1 et M2 : la gravure en 3 nanomètres. Outre un gain de performances, elles devraient aussi une meilleure efficacité énergétique. Son apparition est attendue durant le second semestre 2023 sur le MacBook Air, et potentiellement les MacBook Pro 13 pouces et Mac mini par la suite.