TUTO – Maîtriser son drone loisir catégorie ouverte

Vous venez de faire l’acquisition d’un drone et vous aimeriez savoir où et quand vous avez le droit de voler ? Vous souhaitez connaître les principes de base et découvrir les différentes fonctions des drones DJI ? En partenariat avec le site de cours en ligne Tuto.com, je vous propose de découvrir une formation enseignée par Nicolas Buttafoghi, télépilote professionnel de drone pour maîtriser les principes de base lorsqu’on possède un drone.

À qui s’adresse ce cours en vidéo ?

Ce tuto vidéo est idéal pour les personnes qui possèdent un drone et qui souhaitent l’utiliser de façon optimale. Des informations vous seront données pour savoir ce que vous avez le droit ou non de faire, car un certain nombre de règles régissent l’utilisation des drones, ainsi que des conseils de pilotage.

Le programme de la formation

Grâce à ce cours d’environ 3h30, vous serez en mesure de maîtriser le vol avec un drone loisir en catégorie ouverte.

Avec ce programme, vous serez capable :

d’appréhender la législation pour savoir ce que vous avez le droit de faire et d’en savoir plus sur les points de vigilance ;

d’en savoir plus sur les démarches administratives afin d’être en accord avec la réglementation ;

de bénéficier de conseils en pilotage ;

de découvrir les différents drones DJI ainsi que leur utilisation.

En faisant l’acquisition du tutoriel, vous bénéficierez également de documents officiels ainsi que des manuels d’utilisation. Aussi, un QCM vous sera fourni en fin de formation afin que vous puissiez valider vos nouvelles connaissances.

En savoir plus sur la législation des drones

À présent, voici une vidéo tirée de cette formation premium qui vous est offerte et qui vous permettra d’en savoir plus sur le vocabulaire à connaître quand vous souhaitez piloter un drone.

Vous souhaitez aller plus loin ? Retrouvez la formation Maîtriser son Drone Loisir catégorie ouverte dans son intégralité sur Tuto.com.