3 jeux vidéo de la semaine : Knights of Honor II: Sovereign, One Piece Odyssey et Fire Emblem Engage

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Knights of Honor II: Sovereign ravira les amateurs en manques de stratégie médiévale. One Piece Odyssey sublime le manga en apportant une maestria graphique et un réel sens tactique. Enfin, Fire Emblem Engage se positionne comme la première star de la Switch en 2023.

Knights of Honor II: Sovereign

Alors que le secteur des jeux de stratégie historique semble trusté par Paradox, THQ Nordic relance une licence vieille de 17 ans Knights of Honor. Nous voici à la tête d’un des royaumes médiévaux de l’Europe du Moyen-Âge. Vous devrez donc être autant un gestionnaire, un politique, un stratège et un soldat lors de batailles en temps réel.

Entre l’éducation de vos enfants, la recherche scientifique et l’économie, avant de vous lancer dans la guerre, vous en aurez des actions. L’ensemble est assez bien organisé, logique, pour un gameplay qui se maîtrise très rapidement. Toutefois, les mécaniques de jeux sont bien plus simples que chez Europa Universalis II par exemple. Tout est là, mais en version plus accessible, moins complexe, ce qui enlève un peu à la profondeur de jeu.

Les mécaniques de jeu de ce titre sont très agréables, apportant de la simplicité dans un domaine où la complexité est parfois excessive. Néanmoins, malgré cela, nous ne pouvons faire l’impasse sur une technique simplement déficiente. Nous avons l’impression de jouer à un titre vieux de 10 ans pour ne pas dire plus. Visuellement, cela a son charme, mais nous sommes loin des standards actuels. Surtout le mode temps réel pour les batailles, nous sommes vraiment old-school.

Knights of Honor II, notre avis

Un titre qui donnera du grain à moudre aux amateurs de stratégie médiévale. Une bonne entrée pour les débutants dans le domaine, tant que la technique ne vous rebute pas.

One Piece Odyssey

Le manga iconique revient pour une nouvelle adaptation vidéoludique et Bandai-Namco nous fait le plaisir d’explorer de nouvelle voie. Ainsi, nous sommes devant un jeu de rôle tactique dans l’univers de One Piece. Alors que notre héros et ses amis se sont échoués sur une île mystérieuse. Ils partent l’explorer pour trouver comment réparer leur navire.

L’exploration est peut-être la phase la moins intéressante. EN effet, elle se limite souvent à parcourir de longs « couloirs » pour trouver des lieux et missions à réaliser. Nous sommes en plein dans One Piece avec une reproduction parfaite de chaque personnage, de chaque moment et nous retrouvons même les engueulades amicales. Le fan-service est complet et les amoureux de l’œuvre de Eiichiro Oda ne pourront que succomber. Techniquement, comme au niveau du respect de l’œuvre initiale, nous n’avons rien à redire. Bon de temps en temps l’animation aurait mérité d’être plus fluide, mais nous chipotons.

Les combats sont vraiment sympas, simples à appréhender et l’occasion de superbes scènes visuelles. Le gameplay ne prendra que quelques parties avant un contrôle complet et vous apprendrez rapidement à bien riposter. Toutefois, le bestiaire est un peu léger, manque de complexité et nous avons un réel problème de rythme. Les missions sont assez déséquilibrées au niveau du temps et la répétitivité peut rapidement poindre son nez.

One Piece Odyssey, notre avis

Une plongée dans l’univers One Piece vraiment bien pensé et qui laisse le trop facile jeu de baston de côté pour un JDR Tactique de haute volée et surtout terriblement attachant.

Fire Emblem Engage

Nous gardons le meilleur pour la fin, le merveilleux Fire Emblem Engage ! Alors que Three House continu de nous remuer, Nintendo fait tout aussi fort avec un Engage qui explore des voies inédites. Nous voici sur Elyos un continent que se partagent quatre royaumes entourant la terre sainte de Lythos. Mille ans auparavant, le Dragon Déchu a été arrêté avant qu’il ne détruise le monde. Or il semble revenir et ce sera à vous le héros vieux de mille ans et sortant d’un sommeil magique de le renvoyer dans ses pénates. Pour cela il devra trouver 12 Emblèmes, qui ne sont au final que les héros des précédents opus qui reviennent sous forme de spectres et peuvent vous épauler.

Il y’a toujours une forte composante sociale dans ce titre. Mieux vaut lier des amitiés avec ses compagnons pour gagner toujours plus de puissance. Cela apporte en plus une immersion plus grande face à des compagnons qui forment une équipe très amicale et engageante. Ils sont touchants et cela rend encore plus difficile de les voir blesser durant les combats. Ces derniers sont très tactiques, exploitant les mouvements de vos soldats. De plus, le triangle des armes, l’épée plus efficace contre la hache qui l’est plus contre la lance qui elle-même l’est contre l’épée,

L’ensemble est servi par des graphismes et des animations qui nous feraient presque oublier que nous sommes face à un jeu Switch. La direction artistique est sublime, le trait attachant et très esthétique. Le manichéisme du jeu est visuellement retranscrit avec brio. Un bijou esthétique qui fait plaisir sur Switch.

Fire Emblem Engage, notre avis

Début 2023 Nintendo frappe fort avec un titre qui vous accompagnera tout l’hiver et vous passionnera au point de vous faire oublier la notion du temps.