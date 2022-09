DJI dévoile l’Osmo Mobile 6, un stabilisateur pour smartphone encore plus efficace

DJI est de retour pour stabiliser votre smartphone pour la prise de vidéos et de photos. En effet, l’entreprise chinoise vient d’annoncer le Osmo Mobile 6. Avec cette nouvelle génération, le constructeur apporte plusieurs améliorations notables, que ce soit au niveau du design ou des fonctionnalités.

Pour commencer les présentations, parlons design. Le Osmo Mobile 6 de DJI profite d’un design similaire à la génération précédente, mais avec un coloris gris foncé. Le constructeur annonce tout de même une nouvelle poignée ergonomique ; ainsi qu’un support plus large, pouvant « accueillir tous les téléphones, même avec leurs étuis ». Son format est toujours aussi compact, avec un poids d’un peu plus de 300 grammes. À noter, le système de perche extensible est toujours de la partie.

Entrons maintenant dans les détails. La stabilisation est assurée par trois moteurs ainsi que les algorithmes de DJI. Pour rendre l’utilisation plus efficace, une fonction de lancement rapide (uniquement sur iPhone) permet de déclencher automatiquement l’alerte de l’application Mimo pour accéder instantanément à la vue caméra. Le DJI Osmo Mobile 6 profite ensuite de l’ActiveTrack 5.0, pour un suivi plus stable sur de longues distances.

Au niveau des contrôles, le DJI Osmo Mobile 6 propose un nouveau panneau de statut affichant le niveau de batterie et avec un bouton « M », permettant de sélectionner un mode (Suivi, verrouillage à l’inclinaison, FPV et SpinShot). En plus de cela, une molette latérale pour gérer le zoom et la mise au point a été ajoutée.

Le DJI Osmo Mobile est d’ores et déjà disponible en France, au prix de 169 euros, soit 10 euros plus chers que l’Osmo Mobile 5 à son lancement.

