Google annonce le Chromecast HD, un nouveau dongle avec Google TV à 39,99 euros

Google vient d’annoncer le Chromecast avec Google TV (HD). Pressenti pour 2022, ce nouveau dongle vient proposer la même expérience que la version 4K, mais en qualité HD (1080p). La HDR à 60 Hz est aussi de la partie. Tout cela, pour la modique somme de 39,99 euros.

En septembre 2020, Google a annoncé le Chromecast avec Google TV. Avec ce produit, la firme de Mountain View proposait un dongle HDMI tournant sous Google TV prenant en charge la 4K HDR à 60 Hz, accompagné d’une télécommande. Proposé à 69,99 euros, ce produit vient désormais d’être décliné en une version HD.

Ce mercredi, le Chromecast avec Google TV (HD) a en effet été dévoilé. D’ores et déjà disponible (uniquement en coloris blanc), le produit est affiché au prix de 39,99 euros. Google décrit d’ailleurs très simplement et efficacement son utilisé : « transformer n’importe quel téléviseur en smart TV, permettant aux utilisateurs d’optimiser leur expérience de streaming et de contrôler leurs appareils connectés depuis leur téléviseur ».

Comme dit précédemment, la différence avec le modèle de 2020 est le fait que la qualité d’image est plafonnée à la HD en HDR 60 Hz, soit du 1080p. Grâce à Google TV, les utilisateurs peuvent installer plus de 6500 applications différentes, dont les plateformes de streaming (Neflix, Disney+, Apple TV+, YouTube, Twitch…) et même jouer en cloud gaming avec Stadia, Nvidia GeForce Now ou encore le Xbox Game Pass.

Avec le Chromecast avec Google TV (HD), nous retrouvons une télécommande permettant de se déplacer dans l’interface ; et munie d’un bouton pour utiliser l’Assistant Google. À noter, le dongle peut aussi permettre aux utilisateurs de contrôler leurs appareils connectés.