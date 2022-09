Pico 4 : un nouveau casque VR vient faire de l’ombre aux Meta Quest

Pico, filiale de ByteDance, vient d’annoncer un tout nouveau casque de réalité virtuelle (VR) : le Pico 4. Ce produit vient directement concurrencer les Meta Quest, avec un format compact et léger et un prix de 439 euros. La disponibilité en France est fixée au 18 octobre 2022.

Alors que Meta s’apprête à annoncer son Meta Quest Pro le mois prochain, Pico vient de taper fort avec un tout nouveau casque de réalité virtuelle. Rachetée par ByteDance (TikTok) en 2021, l’entreprise a en effet dévoilé le Pico 4. Pour commencer, Pico souligne que l’objectif de ce produit est de « rendre la réalité virtuelle accessible à tous en combinant confort et performance ».

Ainsi, le casque dispose d’un design très compact, avec un poids de 295 grammes sans la sangle ainsi qu’une épaisseur de 35,8 mm sur la partie la plus fine du Pico 4. Concernant la sangle, elle est réglable et confectionnée avec un tissu SuperSkin respirant pour la doublure du coussin. À l’arrière de l’oreille, du cuir PU antidérapant est de la partie.

Au niveau de la fiche technique, le Pico 4 embarque la puce Qualcomm Snapdragon XR3 ; 8 Go de RAM LPDRR4X ; 128 ou 256 Go en stockage UFS 3.0 ; deux écrans LCD avec une définition 4K (2060 x 2060 pixels) et un taux de rafraichissement de 90 Hz ; un champ de vision de 105° ; quatre caméras de suivi ; ainsi qu’une batterie de 5300 mAh, assurant 2 à 3 heures d’autonomie.

À noter, une caméra RGB de 16 Mpx permet d’avoir une vision en réalité augmentée avec des couleurs vives. Du côté des manettes, elles profitent d’un retour haptique amélioré. Leur autonomie est de 80 heures grâce à deux piles AA. Au niveau du design, une hanse est présente pour éviter d’entre choquer les deux manettes entre elles.

Pour finir, sachez que le Pico 4 tourne sous Pico OS. Il faudra donc passer via le Pico Store afin de télécharger des jeux et applications de sport. À noter, Pico a précisé que les joueurs pourront profiter du catalogue SteamVR en se connectant en Wi-Fi à leur PC.

Le Pico 4 sera disponible le 18 octobre 2022 en France à un prix de 429 euros.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PlayStation VR 2 : une première bande-annonce du casque VR pour PS5 résume les nouveautés !