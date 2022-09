Surface Pro 9 : la fiche technique dévoilée avant l’annonce de Microsoft

La Surface Pro 9 ne semble plus avoir grand-chose à cacher. En effet, cette nouvelle génération vient de complètement fuiter sur internet, quelques semaines avant l’annonce de Microsoft. Le PC portable Surface Laptop 5 a aussi vu sa fiche technique dévoilée.

WinFuture vient une nouvelle fois de frapper. Le site allemand a en effet révélé la fiche technique des prochains produits de la gamme Surface de Microsoft. Pour rappel, la firme de Redmond a tout juste précisé un évènement de lancement pour le 12 octobre prochain.

Le média allemand dévoile ainsi que la Surface Pro 9 embarque à nouveau une dalle tactile de 13,5 pouces avec une définition de 2 880 x 1 920 pixels, logiquement 120 Hz comme la Surface Pro 8. À l’intérieur, Microsoft proposerait les processeurs Intel Alder Lake i5 (1235U) ou i7(1255U), couplés jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de SSD.

Petit changement possible, une version ARM équipée d’un SQ3, processeur mobile 5G conçu par Microsoft. Auparavant, ces puces étaient intégrées uniquement sur les Surface Pro X. Cela pourrait ainsi signer la fin de cette gamme de Surface. Pour information, le processeur SQ3 est inspiré du Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3.

Quelques informations sur le PC portable Surface Laptop 5 ont aussi été partagées. Ce dernier disposerait d’un rafraichissement au niveau des processeurs, avec les i5 et i7 de 12e génération (Alter Lake) et une capacité de stockage de 1 To en SSD.

Pour finir, WinFuture souligne que la Surface Pro 9 serait proposée à n prix de départ avoisinant les 1 300 € ; contre un prix compris entre 1 200 et 1 500 € pour le Surface Laptop 5.

