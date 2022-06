Surface Laptop Go 2 : la réponse de Microsoft au prochain MacBook Air ?

Microsoft vient d’annoncer ce mercredi 1er juin un nouvel ordinateur portable : le Surface Laptop Go 2. Embarquant des puces Intel de 11e génération, ce nouveau modèle semble avoir été dévoilé pour répondre à un nouveau concurrent semble-t-il prévu pour la semaine dernière, le MacBook Air 2022.

Les nouveautés de la Surface Laptot Go 2

Les rumeurs tendent de plus en plus à confirmer l’annonce du MacBook Air 2022 durant la conférence de lancement de la WWDC d’Apple ce lundi 6 juin. Sans crier gare, Microsoft est venu dévoiler un nouvel ordinateur portable pour séduire les consommateurs, alias le Surface Laptop Go 2.

Pour commencer, ce nouveau modèle vient profiter d’un design similaire à la première génération, c’est-à-dire un châssis en aluminium. Quatre coloris sont désormais de la partie : Bleu Glacier, Sable (doré), Platine (argent) et la nouvelle couleur Sauge (vert-gris). Pour le déverrouillage, sachez que Microsoft a ajouté un capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation de la Surface Laptop Go 2 (sauf sur la version avec 4 go de RAM et 128 Go de stockage).

Au niveau de l’écran tactile, une dalle PixelSense de 12,4 pouces au format 3:2 avec une définition de 1536 × 1024 pixels est de la partie. Nous retrouvons ensuite une webcam HD 720p avec deux micros de qualité studio ainsi que deux haut-parleurs Omnisonic compatible Dolby Audio. Pesant un poids de 1,1 kg, le Surface Laptop Go 2 embarque une puce Intel Core i5 de 11e génération couplée à 4 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Côté connectivité, ce modèle a droit au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.1. La connectique quant à elle est très limitée : un port USB-A, un USB-C, une prise jack 3,5 mm et un port de charge Surface Connect. Pour finir, l’autonomie annoncée est de 13,5 heures maximum. La batterie peut d’ailleurs être rechargée de 0 à 80 % en seulement 1 heure grâce au port prioritaire de Microsoft.

Disponible à partir du 7 juin 2022, le Surface Laptop Go 2 sera proposé à un prix de départ de 669 €.

