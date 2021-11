Microsoft annonce le Surface Laptop SE : un PC à 249 dollars pour concurrencer les Chromebook

Microsoft vient d’annoncer un tout nouvel ordinateur portable à destination du milieu de l’éducation : le Surface Laptop SE. Proposé à prix attractif de 249 dollars, le produit tourne sous Windows 11 SE, une version du système d’exploitation spécifiquement développée pour les étudiants. En plus de cela, la suite bureautique Office est disponible afin de pouvoir profiter de Word, Excel, PowerPoint… D’autres avantages ont aussi été annoncés par la firme américaine avec cette nouvelle Surface.

Le Surface Laptot SE de Microsoft vient concurrencer les Chromebook

Cela fait de nombreuses années que Google s’est taillé une place dans le milieu de l’éducation avec son système d’exploitation Chrome OS. Pouvant tourner sur de petites configurations, l’OS de Google a ainsi permis aux différents constructeurs d’ordinateurs de proposer des appareils très abordables et performants pour de la bureautique. Avec le lancement de Windows 11, Microsoft s’est finalement décidé à rétorquer avec Windows 11 SE et son premier ordinateur l’intégrant : le Surface Laptot SE.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de noter que l’ordinateur portable profite de Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint…), d’un mode nomme « lecture immersive » pour afficher du texte en grand à l’écran afin d’être plus concentré ou encore une option multi-fenêtre limitée à deux applications. Microsoft affirme aussi que l’expérience utilisateur a été simplifiée pour les enfants, mais aussi sécurisée via l’ajout d’une clé de sécurité Nano. Le Surface Laptop SE est aussi « optimisé pour le cloud computing« . Dernier avantage pour les établissements scolaires, les composants de l’ordinateur portable sont remplaçables facilement, comme la carte mère, la batterie, l’écran ou encore le clavier.

Du côté de la fiche technique, le Surface Laptot SE s’acquitte d’une dalle de 11,6 pouces avec une définition de 1366×768. Plusieurs configurations sont proposées : une avec le processeur Intel Celeron N4020 et une autre avec le N4120. Pour l’accompagner : 4 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage eMMC. On retrouve ensuite une webcam 720p/30 FPS, un micro, deux haut-parleurs, une prise jack 3,5 mm, un port USB-A et un USB-C. Pour alimenter le tout, Microsoft annonce que la batterie permet de tenir jusqu’à 16 heures et se recharge de 0 à 80 % en 90 minutes. Le poids de la machine est de 1112,4 grammes.

Pour l’instant, le Surface Laptop SE n’a été annoncé qu’aux États-Unis au prix de 249,99 dollars. On ne sait pour le moment pas si Microsoft compte lancer cet ordinateur dans d’autres pays.

En attendant, Microsoft a récemment annoncé et commercialisé un autre produit abordable : la Surface Go 3 !