Test – UE WonderBoom 2 : la mini-enceinte tout terrain !

Après avoir testé la UE Boom 3, nous testons en parallèle la WonderBoom 2. Cette petite enceinte possède-t-elle tout ce qu’il faut ?

Design et connectivité

Tout d’abord, la UE WonderBoom 2 conserve l’esthétique de la marque. Tout comme la précédente, elle est au format « bonbonne », muni de ses deux gros symboles + et – qui sont en réalité les boutons de réglage du volume. D’une hauteur de 10,4cm et d’un diamètre de 9,5 cm, elle tient facilement dans la main, même les plus petites.

Ensuite, sur la partie supérieure en revêtement soft-touch, on retrouve le bouton d’alimentation, le bouton d’appareillage et le bouton des fonctions. Mais ce n’est pas tout, contrairement à la version précédente l’anse en corde est remplacée par une anse élastique. Une modification qui rend cette anse plus pratique.

En dessous, une icône en forme d’arbre est présente, mais nous y reviendrons plus tard dans un autre chapitre. Puis sur la partie chanfreinée, une trappe où se trouve l’unique connectique de cette enceinte, à savoir son port micro-USB.

Côté coloris, celle que nous avons en test est la « Deep Space Black », mais 3 autres coloris sont disponibles . « Bermuda Blue », « Radical Red », « Crushed Ice Grey ».

Autonomie

Concernant l’autonomie de cette UE WonderBoom 2, nous avons réussi à atteindre les 13 heures d’autonomie annoncée sur le site sans difficulté. Bien que l’autonomie dépend de plein de paramètres différents pour un volume d’écoute moyen 25 – 30 % du volume maximum nous avons réussi à atteindre pour cette WonderBoom 2 les 13 heures d’autonomie annoncée par le constructeur sans difficulté.

Comptez plus de 3 heures pour une charge complète, mais attention vous n’aurez aucune indication de charge, et c’est regrettable.

Audio

Ultimate Ears annonce que la UE WonderBoom 2 offre plus de basses que le précédent modèle. Même si celles-ci sont bien présentes, elle reste néanmoins équilibrée, obtenant donc une profondeur juste.

Les aigus sont légèrement criards au volume maximum, mais perceptible que sur certaines musiques. Rien de bien méchant en soit.

Le mode « outdoor » (le petit symbole d’arbre) est censé offrir un son plus puissant, et adapté à un environnement extérieur. Honnêtement, nous n’avons pas vraiment vu la différence.

Quoi de plus que les autres ?

Pour commencer, elle est étanche (1m sous l’eau pendant 30min) et elle flotte ! Ce qui n’est pas une mauvaise chose pour une enceinte « outdoor ».

En plus, cela rend le nettoyage ultra-pratique et d’une simplicité déconcertante. En clair, un coup de jet d’eau, et c’est fini.

Grâce à l’utilisation d’un tissu développé initialement pour les accessoires de protection moto, la WonderBoom 2 est résolument tout terrain.

Pour couronner le tout, que vous soyez entrain de nager, de pédaler, ou juste de vous prélasser, la WonderBoom 2 envois un son à 360°.

On notera cependant l’absence de prise jack ainsi que la possibilité de connecter la WonderBoom 2 aux autres modèles de la marque.

Caractéristiques

Diamètre 95,3 cm Hauteur 104 cm Poids 420g Portées Bluetooth 30m Autonomie 13h Batterie Lithium-ion Certification IP67 Audio Deux transducteurs actifs 40 mm et deux radiateurs passifs 46,1 mm x 65,2 mm

Plus d’info sur le site constructeur

Conclusion

Pour conclure, son revêtement solide et étanche offre alors un large choix d’utilisation possible que ce soit dans la piscine ou lors de vos sorties outdoors.

Bien que dotées de fonctionnalités qui sur la fiche technique semblent intéressantes, certaines n’apportent donc rien de plus, c’est le cas de la fonction « outdoor ».

Même si la connexion est simple et fiable, il manque cependant une petite prise jack qui pourrait pallier à certains appareils en mal de connexion sans fils.

Pour autant, cette enceinte ultraportable est un must have pour les baroudeurs. Petite légère et possédant une autonomie intéressante, elle suivra n’importe qui.

