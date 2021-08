Test – UE Boom 3 : l’enceinte nomade presque parfaite ?

Ultimate Ears étoffe chaque année son catalogue, et offre alors des produits adaptés à tous les budgets. Fort de son expérience la gamme Boom est un inconditionnel. Passons donc au crible cette nouvelle Boom 3 !

Design et connectivité

Utlimate Ears fait alors le choix d’un nouveau design pour le Boom 3. Contrairement donc au Boom 2, la bande en silicone épaisse disparait au profit d’un design quasi unique à toutes les références de la marque.

En effet, dans son format tube d’environ 7 cm de diamètre, celle-ci est légère et transportable à volonté. La partie supérieure possède 3 boutons, un pour la connectivité Bluetooth, le central pour les commandes (pause, suivant, précédent) et le dernier pour allumer ou éteindre l’appareil.

En façade, deux logos « + et -« , qui vous permettront d’augmenter ou de réduire le volume.

Au-dessous, rien de bien particulier ci ce n’est qu’une bague en métal est présente. Il s’agit là du système de chargement sans fil via une plateforme (vendue séparément).

Et enfin à l’arrière se trouve tout simplement le port micro-USB pour recharger l’enceinte, celle-ci se trouve derrière un capot en silicone, rendant donc étanche le port.

Ensuite au niveau de la connectique, rien de plus simple, allumez l’enceinte et dirigez-vous vers les paramètres Bluetooth de votre téléphone, il vous suffit de choisir « BOOM 3 » et le tour est joué.

Pour ma part dès que j’allume l’enceinte, la connexion avec mon téléphone est quasi immédiate !

Pour terminer, la gamme Boom dispose d’une application, elle se nomme sobrement « BOOM », elle vous permet de mettre à jour le firmware et de connaître le niveau de batterie ou encore de gérer l’égaliseur.

Petite option que nous apprécions énormément : dans l’application, vous pouvez allumer directement l’enceinte sans avoir à appuyer dessus !

Autonomie

Avec une charge complète nous avons réussi à tenir plus de 12 heures d’écoute. Bien entendu, tout dépend du volume d’écoute et aussi de l’environnement. Le volume pour notre utilisation normale était légèrement en dessous du quart du maximum, cela nous permettait aisément de tenir une conversation sans pour autant ne plus entendre la musique.

Audio

Le Boom 3 bénéficie de l’audio 360° ce qui permet donc d’avoir un son optimal, peu importe où se trouve l’enceinte.

Le son est très bon malgré des aigus un peu criard, et des basses qui saturent à volume max.

Pour beaucoup cela n’est pas gênant, mais les mélomanes peuvent êtres dérangés par ce petit point.

Pour les besoins du test, nous avons donc testé le volume maximum, et il faut reconnaître qu’elle envoie ! (bien que plafonné à 90Db)

Quoi de plus que les autres ?

Pour commencer, l’enceinte est recouverte d’un tissu de très bonne qualité, et bénéfice de la certification IP67.

Le tissu est selon la marque le même qui équipe les équipements moto et les tissus anti-feu.

Ensuite, elle flotte ! Pas la peine d’aller la chercher au fond de l’eau si elle tombe.

L’un de nous l’a déjà passée au jet d’eau après une journée dehors, et elle est redevenue comme neuve.

Ultimate Ears promet que ses enceintes sont presque indestructibles. La marque assure aussi que les conditions d’essai sont des plus exigeantes.

Si vous possédez plusieurs Booms ou Mégaboom, il est alors possible de coupler celles-ci pour obtenir un son stéréo, et ce de façon très simple, via l’application.

Caractéristiques

Diamètre 73 cm Hauteur 184 cm Poids 600g Portées Bluetooth 45m Autonomie 15h Batterie Lithium-ion Certification IP67 Audio Deux transducteurs 5 cm et deux radiateurs passifs 5 x 10 cm

Conclusion

Pour conclure, la Boom 3 est une enceinte nomade quasi parfaite. Solide, endurante et offrant un son admirable pour cette gamme de produits. Elle est donc une sérieuse concurrente aux grandes marques.

Avec un prix contenu de 149€, elle se destine donc aux utilisateurs recherchant le meilleur rapport qualité prix !

Produit disponible sur Ultimate Ears Boom 3 Enceinte Portable Bluetooth sans Fil, Basses Profondes, Etanche, Flottante, Connexion Multiple, Batterie 15h - Bleue

Voir l'offre 109,99 €