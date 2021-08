Intel dévoile Arc, des cartes graphiques pour concurrencer Nvidia et AMD

Intel dévoile sa nouvelle marque de produits graphiques : Intel Arc. Les cartes graphiques Arc iront directement concurrencer les cartes Nvidia GeForce et AMD Radeon. De plus, elles proposeront du raytracing et du super-échantillonnage par IA.

Intel se lance sur le marché des cartes graphiques

Aujourd’hui, si vous voulez acheter une carte graphique pour votre PC, vous avez le choix entre Nvidia ou AMD. À chaque nouvelle génération, les deux fabricants de GPU présentent une nouvelle gamme de produits avec des cartes globalement similaires au niveau des performances ou du prix.

Après avoir sérieusement musclé son jeu sur le terrain des GPUs intégrés à ses processeurs mobiles (avec les iGPUs Iris Xe l’année dernière), Intel présente ses cartes graphiques dédiées, vouées grand public. En d’autres termes les joueurs et les créatifs. La firme a aujourd’hui annoncé que sa gamme porterait le nom de « ARC ».

Le nom de code de la première génération est Alchemist, et celles qui suivront au cours des années suivantes seront Battlemage, Celestial et Druid.

Les cartes graphiques disponibles dès le premier trimestre 2022

Cette première génération de cartes est attendue pour le premier trimestre 2022, sans plus de précisions. Ces cartes graphiques seront aussi bien déclinées en version desktop que laptop, de manière à équiper les ordinateurs gaming fixes et portables.

Nous n’avons pas encore de fiches techniques pour les cartes Arc basées sur Alchemist, mais le trailer d’Intel a montré une prise en charge des fonctionnalités GPU modernes telles que le raytracing et l' »AI Accelerated Super Sampling » qui concurrencera les technologies DLSS de Nvidia et FidelityFX d’AMD. Le trailer montrait également Arc silicon exécutant des jeux comme Forza Horizon 4 et Metro Exodus.

