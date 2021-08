watchOS : Apple va ajouter deux nouvelles fonctions pour prendre soin de vous

Dans la prochaine version, Apple devrait proposer deux nouvelles fonctions pour encourager les porteurs d’Apple Watch à prendre soin d’eux. Votre montre pourra vous pousser à faire de l’exercice d’une part et prendre le temps de vous poser un peu d’autre part.

Apple Watch Series 7 : un rappel « Time to Run »

Selon Mark Gurman de Bloomberg, écrivant dans sa newsletter hebdomadaire Power On, Apple travaille sur des nouvelles fonctionnalités afin d’étendre la gamme Apple Fitness+ existante. L’Apple Watch Series 7 gagnerait ainsi une nouvelle fonction de rappel, « Time to Run », calquée sur la fonction « Time to Walk » de l’app Fitness Plus.

Apple a lancé ses séances d’entraînement Time to Walk en janvier, permettant aux abonnés d’Apple Fitness+ d’écouter des célébrités telles que Dolly Parton et Shawn Mendes pendant qu’ils marchaient pour faire de l’exercice. Il semble qu’Apple envisage d’étendre le concept avant la fin de 2021.

Ainsi, « Time to Run » fonctionnerait sensiblement sur le même modèle, et serait toujours exclusif à Apple Fitness Plus.

Des nouveautés exclusives à Fitness+

L’autre nouveauté abordée par le journaliste de Bloomberg semble être un ajout à la fonction Respirer apparue dans watchOS 3 et à Pleine conscience que l’on découvrira dans watchOS 8. Une méditation audio, cela pourrait être simplement un minuteur avec une piste musicale relaxante.

Apple avait elle-même dévoilé par erreur cette nouveauté dans sa vidéo du « State of the Union » lors de la WWDC 2021. Un visuel d’Apple Watch — rapidement retiré — la montrait au milieu d’autres captures. Apparemment c’était encore quelque chose de prévu pour Fitness+.

Apple pourrait présenter ces nouveautés lors de sa prochaine keynote, vraisemblablement en septembre. Lors de cet évènement, on s’attend à découvrir les iPhone 13, la prochaine Apple Watch Series 7 ainsi que les Airpods 3.