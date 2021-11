Mac Pro : Apple prépare une variante surpuissante de la puce M1 Max

Après les MacBook, Mac Mini et iMac, Apple s’apprêterait à mettre à jour le plus puissant de ses ordinateurs, le Mac Pro. D’après les dernières rumeurs, la firme proposerait une version bien plus puissante que la dernière puce M1 Max.

Apple Silicon : la transition continue

Il y a un an, Apple entamait sa transition vers ses propres puces Apple Silicon. Un an plus tard, la firme les décline en deux nouvelles versions encore plus puissantes : M1 Pro et M1 Max. D’après les dernières rumeurs, il semblerait que la marque à la pomme travaille actuellement à la conception d’un Mac Pro doté d’une variante de la puce M1 Max.

C’est tout du moins ce qu’annonce un rapport de The Information. La firme de Cupertino travaillerait bel et bien sur un processeur pour le Mac Pro répondant au nom de code “Jade” et celui-ci serait basé sur la puce M1 Max.

Cependant, contrairement à un rapport précédent de Mark Gurman de Bloomberg qui s’attendait à une configuration M1 à quatre matrices, il ne s’agirait que d’une configuration M1 Max à deux matrices.

Un Mac Pro avec une puce de 40 cœurs

Hector Martin, un développeur bien connu dans le processus de portage de Linux sur Mac, a tweeté qu’il avait trouvé de nombreuses références aux configurations multi-matrices dans la base de code du pilote macOS. Dans le même tweet, il a ajouté que le contrôleur IRQ (demande d’interruption) « est très clairement conçu avec une deuxième moitié (actuellement inutilisée) pour une deuxième matrice ».

Au lieu de développer une nouvelle puce, Apple réutiliserit ses puces M1 Max en les combinant pour créer de nouvelles configurations pour son Mac Pro. Ainsi, le nouveau Mac Pro pourrait proposer un CPU de 40 cœurs avec 32 cœurs hautes performances et 8 cœurs basse consommation. Pour rappel, la puce M1 Max du Macbook Pro est équipée d’un CPU 10 cœurs (8 cœurs hautes performances et 2 cœurs basse consommation).

Il faudra attendre avant d’en savoir plus sur cette nouvelle machine. Selon toute vraisemblence, le nouveau Mac devrait être dévoilé pendant l’année 2022, tirant définitivement un trait sur les machines Intel.



