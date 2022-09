Meta Quest Pro : une présentation le 11 octobre pour le casque VR haut de gamme

Meta vient d’annoncer un évènement de lancement pour son prochain casque VR, le supposé Meta Quest Pro, connu sous le nom de projet « Cambria ». Rendez-vous donc le 11 octobre 2022 pour le Meta Connect afin de découvrir ce tout nouveau dispositif de réalité virtuelle haut de gamme.

Le Meta Quest Pro arrive le 11 octobre 2022

Meta s’apprête à revenir avec un tout nouveau casque de réalité virtuelle. Cela n’est pas du tout étonnant, étant donné que le groupe avait déjà partagé une vidéo de teasing en octobre dernier. Mark Zuckerberg a d’ailleurs souligné fin août 2022 dans un podcast qu’une nouvelle conférence Meta Connect aurait lieu en octobre.

Via un billet de blog, Meta vient finalement en ce début de semaine d’annoncer la date de cet évènement : le 11 octobre 2022 à partir de 19 h, heure française. Nous apprenons ainsi que l’entreprise prévoit d’y présenter ses progrès autour du métavers et « un aperçu de ce qui est à venir dans un avenir proche et lointain ».

Dans les détails, l’édition 2022 du Meta Connect viendra délivrer de plus amples informations autour de l’application de réalité virtuelle Horizon Worlds et dévoilera le casque haut de gamme, alias le « Proejct Cambria ». Son nom commercial devrait être le Meta Quest Pro. À ce sujet, Mark Zuckerberg a partagé ce mardi une image de lui portant ce nouveau produit sur la tête.

Avec le Quest Pro, Meta compte bien se positionner sur le marché des casques de réalité virtuelle haut de gamme avant l’arrivée d’un concurrent redoutable : Apple. En effet, la firme à la pomme envisage de lancer un premier casque nommé Reality Pro en janvier 2023. Sony aussi s’apprête à revenir férocement sur ce marché l’année prochaine avec le PlayStation VR 2.

Pour rappel, les précédentes rumeurs soulignaient que le Meta Quest Pro aurait droit à deux lentilles mini-LED de 2,48 pouces avec une définition de 2160 par 2160 pixels ; ainsi qu’un capteur d’expression faciale.