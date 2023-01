Mac mini : la puce M2 Pro a des performances supérieures à la M1 Max

En début de semaine, Apple est venu annoncer les Mac mini avec puces M2 et M2 Pro. Concernant cette seconde déclinaison, il est important de souligner que ses performances sont des plus intéressantes. En effet, un premier benchmark souligne que la M2 Pro a plus de puissance que la M1 Max.

Pour le début de l’année 2022, Apple est revenu avec de nouveaux ordinateurs : les portables MacBook Pro tournant sous puce M2 Pro et M2 Max ; et des modèles de bureau compacts, les Mac mini M2 et M2 Pro.

Outre les célèbres visuelles d’Apple concernant les performances de ses nouvelles puces, un premier benchmark vient annoncer les réels gains de performances par rapport aux modèles M1. Plus précisément, le Mac mini sous puce M2 Pro a eu droit à un test de performance sur GeekBench 5.

Avec ce Mac mini, les performances sont largement à la hausse par rapport aux puces M1. En effet, nous apprenons que le modèle M2 Pro atteint le score de 1 952 en single-core et 15 013 en multi-core. En comparaison, la puce M1 Pro atteignait les 12 477 et la M1 Max 12 683 en multi-core ; et respectivement 1 768 et 1 781 en multi-core.

Le Mac mini M2 a aussi fait surface sur la plateforme, laissant ainsi entrevoir un résultat de 1 951 en single-core, contre 1 314 pour la version M1 ; et 9 003 en multi-core, contre 6 005 sur la génération précédente. Cela représente respectivement un gain de performances d’environ 48 % et 50 %.

Au final, seule la puce M1 Ultra du Mac Studio reste supérieure en termes de multi-core. En effet, cette dernière atteint un score de 24 315 dans ce domaine. En single-core, elle reste tout de même en dessous avec ses 1 794.

