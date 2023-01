Mac mini 2023 : les versions avec puces M2 et M2 Pro lancées par Apple

Les Mac mini avec puces M2 et M2 Pro viennent enfin d’être annoncés par Apple en ce début d’année 2023 (aux côtés des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max). Avec ces deux nouveaux modèles, l’entreprise américaine monte en puissance, mais améliore aussi la connectivité de son ordinateur miniature avec la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.

Le Mac mini est l’entrée de gamme des ordinateurs Apple. Ce modèle de bureau au design minimaliste et compact revient sur le devant de la scène en ce début d’année 2023.

À travers un communiqué officiel, la firme à la pomme vient d’annoncer ce mardi deux nouveaux modèles : un avec puce M2 (8 cœurs CPU et 10 GPU) et un avec M2 Pro (12 cœurs CPI et jusqu’à 19 cœurs GPU). Le gain de performances est estimé à 20 et 30 % par rapport à la M1 et la M1 Pro.

Outre la puissance, il est important de souligner que l’arrivée de ces nouvelles puces apporte un atout intéressant aux Mac mini 2023 : la prise en charge de deux écrans externes pour la version M2 et trois pour la M2 Pro. Ce dernier modèle prend d’ailleurs en charge les dalles 8K. Pour rappel, la version M1 ne pouvait afficher du contenu que sur un écran externe.

Une petite différence s’ajoute au Mac mini M2 Pro : la connectique. Ce dernier a en effet droit à quatre ports Thunderbolt 4, contre deux pour le modèle M2. Nous retrouvons ensuite les traditionnels deux ports USB-A, HDMI, un audio jack et un Gigabit Ethernet. La connectivité est ensuite mise à l’honneur avec la prise en charge des dernières normes : le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Les Mac mini 2023 sont d’ores et déjà disponibles en précommande au prix de 699 euros pour la version M2 et 1 549 euros pour la déclinaison M2 Pro. Ils seront disponibles dès le 24 janvier prochain.

