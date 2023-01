Apple dévoile les MacBook Pro 2023, place aux puces M2 Pro et M2 Max

Apple vient de faire son grand retour en 2023 avec de premiers produits. Du côté des modèles portables, nous voyons arriver de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Cette cuvée embarque précisément quelques nouveautés notables, comme les puces M2 Pro et M2 Max, un port HDMI 2.1, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 ou encore jusqu’à 96 Go de RAM.

Le début d’année pour Apple se fait assez discrètement. En effet, la firme à la pomme vient tout juste d’annoncer de nouveaux Mac par le biais de communiqués de presse. Outre les Mac mini avec puce M2 et M2 Pro, des MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec M2 Pro et M2 Max font leur apparition.

Dans un billet de blog, l’entreprise américaine dépeint longuement ces nouveaux modèles. Il est cependant important de souligner que les changements par rapport aux modèles de fin 2021 sont peu nombreux. Du côté du design, il n’est pas étonnant que rien n’ait changé. En effet, les MacBook Pro 2023 gardent le nouveau châssis bien fourni en connectique et l’écran avec encoche des précédents modèles de 14 et 16 pouces.

Le gros changement se passe au niveau des puces. En effet, nous avons ici droit aux puces M2 Pro et M2 Max. Sans rentre dans les détails, les gains de performances sont respectivement de 20 et 30 % du côté par rapport aux M1 Pro et M1 Max. En plus de cela, la RAM des MacBook Pro 2023 avec M2 Max peut maintenant monter jusqu’à 96 Go (contre 64 Go auparavant). Nous apprenons au passage que l’autonomie des modèles 16 pouces monte jusqu’à 22 heures.

Au niveau de la connectivité, Apple a fait un pas en avant du côté de la fiabilité et des performances du Wi-Fi et du Bluetooth. En effet, les MacBook Pro 2023 passent aux normes Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Pour l’affichage, une bonne nouvelle est aussi de la partie : un port HDMI 2.1. Grâce à cela, les ordinateurs portables prendront maintenant en charge les écrans externes 8K. Pour finir, les modèles en coloris gris sidéral profitent maintenant d’un câble MagSafe argenté.

Le prix de départ des MacBook Pro 2023 est de 2 399 euros pour le modèle M2 Pro de 14 pouces (16/512 Go), contre 2 999 euros pour le 16 pouces avec la même configuration. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, pour des livraisons débutant le 24 janvier.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article MacBook Air : un modèle avec écran de 15,5 pouces pour début 2023 !