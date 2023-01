Withings, spécialise de la santé connectée, vient de présenter au CES de Las Vegas son dernier objet connecté, destiné à analyser votre urine. Tour d’horizon de U-Scan, premier appareil connecté capable d’analyser l’urine.

Withings présente U-Scan, pour analyser votre urine

Lors du CES 2023, Withings a dévoilé U-Scan, « le premier laboratoire d’analyse d’urine connecté non invasif ». Après quatre années de recherche et développement et treize familles de brevets déposés, l’entreprise française a dévoilé ce petit objet à fixer sur le bord de la cuvette des toilettes, qui va permettre d’analyser vos urines, qui contiennent tout un tas de données précieuses sur votre santé.

Source : Withings

U-Scan est une plateforme modulaire en forme de galet d’un diamètre de 90 mm qui contient des cartouches d’analyse interchangeables. Lorsque le capteur thermique détecte la présence d’urine, une pompe s’active et achemine un échantillon dans le circuit. L’échantillon d’urine subit une réaction chimique qui est lue par un capteur optique. Enfin, les données récoltées sont envoyées à l’application Health Mate. U-Scan sait aussi attribuer l’échantillon d’urine à l’utilisateur enregistré.

Un véritable laboratoire à la maison

Il existe deux types de cartouches : la cartouche U-Scan Cycle Syn, pour le suivi et la synchronisation du cycle menstruel des femmes, et la cartouche U-Scan Nutri Balance, qui se concentre sur votre hydratation et nutrition avec des mesures de gravité spécifique pour la détermination de l’équilibre hydrique, du pH pour la détermination de l’équilibre protéines-végétaux, des cétones pour le métabolisme énergétique et des niveaux de vitamine C.

Un troisième type de cartouche sera proposé aux professionnels de santé. Cette cartouche sur-mesure pourra servir dans le cadre de recherches médicales, d’essais cliniques ou de suivi de patient à distance. Il sera nécessaire de la remplacer la cartouche tous les trois mois. Le lecteur possède une autonomie de trois mois également et se recharge en USB-C.

U-Scan sera commercialisé en Europe à la fin du premier semestre 2023. Le kit comprenant le galet et une cartouche au choix (Nutri Balance ou Cycle Sync) coûtera 499,95 €. Il sera possible de s’abonner aux recharges automatiques ou bien acheter des cartouches à l’unité.

Encore un peu de temps ? Découvrez la Withings Body Scan, une balance connectée bourrée de fonctions santé dévoilée lors du CES 2022 !