Lone Ruin est disponible sur Nintendo Switch et PC

Un nouveau jeu de tir twin-stick roguelike est disponible sur Nintendo Switch et PC en ce jeudi 12 janvier : Lone Ruin. Pour faire simple, ce titre met l’accent sur les sorts et la rejouabilité. Vous devrez ainsi créer un combo de pouvoirs et d’améliorations détonnant afin de détruire tous les ennemis et boss se dressant sur votre route !

Présentation de Lone Ruin

Parlons plus en détail de ce titre. Lone Ruin vous permet d’incarner un aventurier en quête d’un pouvoir légendaire caché dans les ruines d’une cité antique. Pour vous frayer un chemin entre les ruines et ses dangers, vos meilleurs alliés seront vos pouvoirs magiques.

Grâce à ces derniers, vous profiterez d’une combinaison d’actions destructrices pour éliminer les ennemis vous bloquant le passage. Au passage, des améliorations seront de la partie pour perfectionner votre build, et le rendre encore plus redoutable.

Afin d’atteindre votre objectif, vous parcourrez une à une des salles contenant des ennemis. Lorsque vous en tuerez, vous pourrez recevoir des cœurs ou de l’argent. À la fin de la vague d’ennemies, des bonus seront disponibles. Cela peut être un coffre d’argent, une amélioration d’arme ou de personnage ou encore de la vie.

Dans son communiqué de presse, l’éditeur Super Rare Games explique à propos de Lone Ruin : « Toutes sortes de dangers vous guettent, alors choisissez des sorts qui correspondent à votre style de jeu et vous donnent les meilleures chances de survie. Optimisez vos capacités de destruction magiques grâce aux multiples améliorations et options de personnalisation se débloquant au fur et à mesure que vous vous enfoncez plus profondément dans les ruines ».

Outre un mode contenant une fin après une vingtaine de vagues d’ennemie et quelques boss, le jeu propose un mode survie vous challengeant, avec des vagues à affronter en un temps donné.

Lone Ruin est désormais disponible sur Nintendo Switch et PC (via Steam) au prix de 13,99 euros.

Notre avis

Concernant notre expérience sur ce titre, sachez tout simplement qu’elle est excellente. Lone Ruin est facile à prendre en main et permet de créer des builds facilement. Cela passe par la proposition de pouvoir en début de partie afin de vous laisser choisir en fonction de vos préférences ; à des améliorations bien utiles et calibrées pour faciliter votre ascension.

Cela n’empêche cependant pas à ce roguelike d’être exigeant. Il vous faudra en effet un peu de pratique avant d’arriver à vos fins. Pour vous faciliter la tâche (ou la rendre plus ardue), il est important de noter la présence de trois niveaux de difficulté : facile, moyen et difficile. Et le mode survie vient apporter encore plus de challenge dans le cas où vous êtes devenus trop fort dans ces modes et/ou que vous voulez varier votre expérience de jeu.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Moonscars : un successeur à Blasphemous à essayer impérativement !