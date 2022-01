Withings annonce la Body Scan, une balance connectée bourrée de fonctions santé – CES 2022

Le CES 2022 vient de débuter à Las Vegas. Même plusieurs grandes entreprises ont annulé leur venue, cela reste tout de même le moment idéal pour beaucoup de marques de présenter leurs nouveaux produits et projets. Du côté de l’entreprise française Withings, une nouvelle balance connectée vient d’être dévoilée : la Body Scan. Comme le laisse supposer son nom, moult fonctionnalités de santé sont présentes afin de mesurer en détail votre composition corporelle et même réaliser un électrocardiogramme (ECG).

Withings Body Scan, la balance connectée parfaite ?

Avoir simplement son poids n’est plus d’actualité dans le monde des balances. Withings le prouve une nouvelle fois en annonçant au CES 2022 un produit connecté permettant de donner beaucoup d’information de santé : la Body Scan.

Commençons tout d’abord par la nouveauté principale de cette Withings Body Scan : une barre à tirer et à maintenir à bout de bras afin d’améliorer les mesures effectuées par la balance connectée, notamment la composition corporelle (proportion des muscles, d’os et de gras dans le corps). En plus de cela, la base disposent d’électrodes afin de réaliser un électrocardiogramme (ECG) précis. D’autres mesures standard sont aussi de la partie comme l’évaluation de l’âge des artères, le poids et la masse corporelle.

Mais Withings ne s’est pas arrêté en si bon chemin, la Body Scan offre deux autres informations de santé intéressante : la « composition corporelle par segmentation », pour connaître votre composition au niveau des bras, du tronc et des jambes ; et la détection de signes de neuropathie en analysant l’activité nerveuse des pieds, en cas d’activité trop faible, cela peut être le signe d’une maladie chronique.

Annoncée au CES 2022, la date de commercialisation du produit n’a pas été précisé. Nous savons cependant que la Withings Body Scan est prévue pour le deuxième semestre 2022 à un prix de 300 €. Deux coloris seront disponibles : blanc et noir.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Prenez soin de votre santé avec Withings – Idées Cadeaux Noël !