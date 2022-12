MacBook Pro : la puce M2 Max est bien plus puissante que la M1 Max

Un nouveau test de performance vient de préciser la puissance de la puce M2 Max. Embarquée sur les prochaines générations de MacBook Pro 14/16 pouces et Mac Studio, cette dernière dépasse fortement sa prédécesseure, la M1 Max.

La semaine dernière, un benchmark (test de performance) dévoilait la puissance de la puce M2 Max. Nous apprenions ainsi un gain de performance moyen de 15 % en multi-core et 5,9 % en single-core par rapport à la M1 Max. Finalement, un second test effectué via la plateforme Geekbench vient d’annoncer de bien meilleurs résultats.

À travers ce dernier, nous découvrons tout d’abord qu’il s’agit d’un Mac équipé de 96 Go de RAM et d’un processeur avec 12 cœurs. Il est important de souligner qu’il s’agit de la même configuration que le premier test. Le score de la puce M2 Max des prochains MacBook Pro et Mac Studio est cependant plus élevé : 2 000 points en single-core et 14 888 en multi-core ; contre 1 853 points et 13 855 points précédemment.

Pour rappel, la M1 Max a un score de 1 750 et 12 150 points sur Geekbench. Ainsi, le nouveau test de la puce M2 Max montre des performances en hausse d’environ 14 % en single-core et 23 % en multi-score. Au passage, ce dernier dévoile que cette puce tourne à une fréquence un peu plus élevée que le premier test, 3,68 GHz contre 3,54 GHz. Il semble donc qu’Apple ait effectué quelques ajustements ou effectué le second test dans de meilleures conditions.

Comme nous le soulignons dans notre précédent article, Apple suit les gains de performances effectuées entre les puces M1 et M2. Ces derniers étaient compris entre 15 et 20 % entre ces deux générations. Les premiers tests de la M2 Max vont en effet dans ce sens lorsqu’on compare ses performances à la M1 Max.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article MacBook Pro : Apple travaille bien sur un modèle avec écran pliable de 20 pouces !