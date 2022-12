MacBook Pro : Apple travaille bien sur un modèle avec écran pliable de 20 pouces

Apple travaille bel et bien sur des produits pliables. Un nouveau rapport de The Elec vient en effet de dévoiler que la firme à la pomme développait un écran pliable de 20 pouces. Ce type de dalle pourrait en soi être utilisé pour un futur modèle de MacBook Pro, abandonnant logiquement Trackpad et clavier. Le lancement de cet ordinateur portable pliable devrait avoir lieu en 2026 ou 2027.

Concept 3D : Astropad

Par le biais d’un nouveau rapport, The Elec est venu partager de nouvelles informations concernant l’univers du pliable chez Apple. Citant des sources de l’industrie, le média explique que l’entreprise américaine travaillerait sur un produit avec écran de 20 pouces, plus précisément une dalle OLED pliable de 20,25 pouces.

Dans les détails, nous apprenons que ce nouveau type d’écran serait produit par un fournisseur de composants sud-coréen. Une fois plié, ce nouveau produit Apple proposerait un écran utilisable de 15,3 pouces. Le reste de la surface serait dédié au Trackpad et le clavier, tous deux tactiles ; ou une seconde zone d’affichage pour visionner une autre fenêtre par exemple.

Concernant le genre de produit Apple qui embarquerait cet écran pliable, The Elec explique : « Étant donné que la taille de l’écran est d’environ 20 pouces lorsqu’il est déplié, le produit du projet est susceptible d’avoir une forme proche d’un MacBook (ordinateur portable) ».

À la vue de la technologie, il serait fort probable que cela soit un modèle Pro (exception faite si Apple choisit de lancer une nouvelle dénomination pour ce MacBook pliable). Pour rappel, Mark Gurman soulignait aussi en mars 2022 qu’Apple travaillait sur un iPad ou un MacBook avec écran pliable.

Le rapport du média vient souligner par la suite que cet appareil pliable arriverait en 2026 ou 2027. Il est cependant souligné que cette innovation n’arrivera pas avant que les iPad et Mac soient passés à l’OLED. Seuls deux produits profitent de ce type de dalle : les iPhone et les Apple Watch. Le mini-LED et surtout le LCD sont ensuite monnaie courante chez Apple.

Ce n’est pas fini, The Elec vient ensuite dévoiler qu’Apple réfléchirait à transformer l’iPad mini en tablette pliable de 10 pouces. Au sujet d’un iPhone pliable, le média estime que cela est « peu probable ». Pour finir, nous apprenons que l’iPad de 11 pouces et de 12,9 pouces passerait à l’OLED en 2024, contre 2025 pour les MacBook Pro.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Apple compte annoncer un iPad pliable en 2024 !