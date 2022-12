Zion Network – L’apprentissage de la santé en VR – K-Metaverse 2022

Dans le cadre du K-Metaverse 2022, nous avons interviewé plusieurs startups dans le monde de la VR, AR et XR. Le Metaverse Content Global Cooperation est un projet soutenu par le ministère des Sciences et des TIC de Corée du Sud afin que les entreprises nationales du métaverse puissent se développer à l’international. La deuxième entreprise que nous avons rencontré est Zion Network. Une startup coréenne qui offre des formations médicales et des premiers secours en VR.

Qu’est-ce que Zion Network ?

Zion Network a été fondé en 2015 par des planificateurs de contenu, des concepteurs et des développeurs. Zion Network est une petite mais solide startup qui a jusqu’à présent créé un contenu stable en la transformant en une société au capital de 150 000 euros en 2017. Zion Network a construit leurs capacités en créant plus de 100 contenus de réalité virtuelle et de réalité augmentée avant d’être sélectionnés comme société UNITY ITP en 2022.

C’est une entreprise qui a renforcé sa stabilité interne grâce à diverses collaborations avec le gouvernement. Ils ont un brevet et une application liés à la réalité augmentée. Un type de brevet lié à la base de localisation des utilisateurs. Et deux types d’applications liées au hand tracking et à la reconnaissance vocale dans le domaine de la réalité virtuelle. Actuellement, l’activité principale est le contenu VR d’éducation médicale basé sur le suivi manuel et le contenu mobile AR basé sur la reconnaissance de mouvement.

Pourquoi Zion Network est une solution unique ?

Les principales cibles commerciales de Zion Network sont les collèges médicaux et infirmiers et les hôpitaux. Leur produit est en effet HAIO (Hospital All In One). HAIO est un contenu VR avec technologie de reconnaissance vocale et de suivi des mains qui a été produit comme solution pour la pratique à distance dans les facultés de médecine et d’infirmières après l’épidémie de COVID-19.

La formation vidéo de base de HAIO est une formation de RCR (réanimation cardio-respiratoire) sur un patient qui a été transporté à l’hôpital, sauvé de la noyade mais inconscient. Les apprenants devront faire face aux urgences arrivant dans la salle d’urgence virtuelle en VR. Ils seront immergés dans un environnement de pratique similaire à un hôpital réel qui est complètement différent de la formation générale de l’université. Basés sur la reconnaissance vocale, les personnages virtuels répondront immédiatement aux instructions de la personne en apprentissage. Et enfin, l’utilisateur sera formé pour maîtriser les situations d’urgence.

La technologie de suivi des mains de HAIO reconnaît les articulations des doigts, de sorte qu’une manette n’est pas nécessaire. De cette façon, les utilisateurs peuvent utiliser leur main librement. Ce qui permet un entraînement encore plus immersif.

Quelle évolution pour cette entreprise du metaverse ?

Zion Network est en cours de discussions pour de la production de contenu sur la septicémie avec la Mayo Clinic au Minnesota, aux États-Unis.

Nous voulons contribuer à l’environnement éducatif qui favorise le personnel médical dans de nombreux pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Nous recherchons des partenaires ou des acheteurs de facultés de médecine/d’infirmières, d’hôpitaux et d’entreprises de dispositifs médicaux.

L’industrie médicale mondiale prévoit que le marché du contenu de réalité virtuelle augmentera de 42% d’ici 2024 et qu’il formera un marché de 1,7 milliard de dollars d’ici 2024. L’objectif de HAIO est d’être fourni à 650 écoles de médecine à travers le monde. Le contenu de base de HAIO est BLS RCR. Au cours de 2023, la société vise à vendre pour 150 000 dollars à plus de 70 écoles de médecine à travers le monde.