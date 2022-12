Linkdotz LANTOPIA – Le réseau social virtuel – K-Metaverse 2022

Dans le cadre du K-Metaverse 2022, nous avons interviewé plusieurs startups dans le monde de la VR, AR et XR. Le Metaverse Content Global Cooperation est un projet soutenu par le ministère des Sciences et des TIC de Corée du Sud afin que les entreprises nationales du métaverse puissent se développer à l’international. La huitième entreprise que nous avons rencontré est Linkdotz. Une startup coréenne qui propose un réseau social dans le Metaverse, Lantopia.

Qu’est-ce que Lantopia ?

Lantopia est une plateforme métavers axée sur la communauté, qui veut être le nouvel avenir des réseaux sociaux. Étant donné que nous communiquons avec diverses communautés dans la vie réelle, y compris la famille, les autres étudiants, les collègues et de nombreux autres groupes ayant des intérêts communs, Lantopia cherche à créer des communautés similaires dans le métaverse.

Au sein de Lanptopia, les communautés sont divisées par sujets (essentiellement des intérêts communs) représentés par des étoiles. Linktodz a choisi de représenter les utilisateurs comme des planètes et de faire leur orbite autour des étoiles, tout comme notre système solaire. Dans Lantopia, les utilisateurs qui s’intéressent au même sujet peuvent facilement former une communauté. De plus, les attractions touristiques, les marques et les utilisateurs célèbres peuvent devenir le centre d’une communauté.

Linktodz pense que les espaces virtuels sont essentiels pour créer des communautés virtuelles. Lantopia comprend de nombreux espaces divers, tels que des salles de classe, des cafés, des campings, des studios en direct, des vaisseaux spatiaux, etc. Les utilisateurs peuvent former une communauté, communiquer librement et créer de nouveaux souvenirs avec des personnes et des espaces. C’est l’un des principaux arguments de vente de l’expérience Lantopia.

L’autre grande fonctionnalité de Lantopia est le chat interactif immersif. Cela vous permet de discuter et d’interagir en utilisant votre avatar dans différents espaces. Les utilisateurs peuvent trouver des messages et des missions cachés dans ces espaces, et communiquer à l’aide d’emojis et de chat vocal. Linkdotz espère que cette gamification maintiendra l’intérêt des utilisateurs pour Lantopia.

Pourquoi Lantopia est une solution unique ?

Si vous visitez un lieu réel qui existe également en tant qu’espace dans une communauté Lantopia, vous pouvez y accomplir des missions et collecter ce lieu réel sur votre planète. Si d’autres utilisateurs passent du temps dans le même espace et achètent un article connexe, vous recevrez une commission. Étant donné que les membres de la communauté peuvent gagner un revenu ensemble, Linkdotz appelle cela une « économie sociale ».

Lantopia a été lancé dans le monde entier en version bêta ouverte en septembre. Linkdotz a déjà reçu des commentaires positifs sur la qualité de l’immersion visuelle et auditive de Lantopia, ainsi que des suggestions et des idées d’amélioration. Pour le moment, Lantopia ne peut être apprécié que sous forme d’application mobile (iOS et Android), mais la société prévoit d’étendre l’expérience à une variété d’autres plates-formes (comme Oculus/Meta).

Le modèle de revenus de Lantopia comprend la vente d’articles pour les avatars, les planètes et les lieux. Les utilisateurs peuvent acheter des articles payants dans la boutique Lantopia en utilisant des achats intégrés.

Linkdotz propose également des modèles de revenus B2B qui fournissent un contenu personnalisé à ses partenaires, notamment un avatar, une planète et une étoile. Le prix exact dépend des exigences du partenaire et varie entre 10 000 $ et 30 000 $.

Atteignez les rêves que vous aviez pendant votre enfance. Robbie Kim, CEO

Quel avenir pour la plateforme ?

Aujourd’hui LANTOPIA est encore en phase de développement. Mais veux être le nouvel avenir des réseaux sociaux. Ils ont lancé cette année un Kickstarter pour susciter un premier intérêt, avoir un petit financement et créer une communauté. L’objectif de 5 000$ a été facilement atteint et a dépassé 50 000$. Ce qui a permis d’avoir des premiers utilisateurs et surtout faire évoluer le réseau en fonction de leurs retours. Vous pouvez retrouver le Kickstarter ici.

La plateforme a beaucoup d’ambitions pour le futur, qui se résument assez facilement : en 2022 finir leur financement, commencer à avoir des retours utilisateurs ; en 2023, une avancée du côté du système d’économie locale pour susciter un réel intérêt des utilisateurs et partenaires ; en 2024, une ouverture aux créateurs ; et à partir de 2025, s’étendre et enfin supporter les casques VR.

Leur site pour avoir plus d’informations sur le projet.