Emotionwave MUTA – Organisez votre concert de musique en VR ! K-Metaverse 2022

Dans le cadre du K-Metaverse 2022 nous avons interviewé plusieurs startups dans le monde de la VR, AR et XR. Le Metaverse Content Global Cooperation est un projet soutenu par le ministère des Sciences et des TIC de Corée du Sud afin que les entreprises nationales du métaverse puissent se développer à l’international. La troisième entreprise que nous avons rencontré est Emotionwave via une interviewe de Jang Soon Chul. Une startup coréenne qui propose MUTA, des concerts et streamings de musique en VR.

Qu’est-ce que Emotionwave ?

Emotionwave est une société de métaverse basée sur l’IA créée en 2013. Sous le slogan « Fusionner l’art et la technologie », ils créent une nouvelle culture où tout le monde peut facilement profiter d’activités créatives.

Ils ont de nombreuses technologies liées au métaverse :

Génération de musique par Intelligence artificielle

Diffusion multimédia en direct

Robotique de performance musicale

Production humaine virtuelle

Production de performance virtuelle

NFT

Et des services de métaverse

Les services représentatifs incluent la plate-forme de musique AI « RIMA », la plate-forme de divertissement métaverse NFT « AIMPLE », la plate-forme d’éducation musicale métaverse AI « MEW », la plate-forme de diffusion multimédia en direct « VISCOOP » et d’autres services tels que la planification et le développement de services Web/app et le développement de logiciels pour la musique/la performance.

RIMA signifie « Robotic Instrumental Music for All » et fait référence à six types d’instruments robotisés à intelligence artificielle qui créent et jouent des chansons par eux-mêmes. Le tout avec une intelligence artificielle qui a appris à partir de 100 000 musiques et performances de vrais instruments acoustiques. Actuellement, RIMA se compose de piano, batterie, guitare, basse, marimba et percussions, et développera à l’avenir des instruments robotiques IA plus diversifiés.

Nous avons surtout discuté d’un autre service avec Jang Soon Chul, MUTA. Une plateforme grand public à destination de tous les passionnés de musique. Aussi bien ceux qui la produisent, que ceux qui l’écoutent et qui peut se transformer en un Soundcloud version VR.

Pourquoi MUTA est une solution unique ?

MUTA est donc une plate-forme de métaverse musicale basée sur le Web 3.0. Vous pouvez le considérer comme le service ultime final qui combine tous les services fournis par RIMA, VISCOOP, AIMPLE et MEW en une seule plate-forme.

MUTA fournit un espace virtuel avec des avatars personnalisés pour des activités dans le métatarse. Les créateurs peuvent ainsi proposer leur musique et sortir des albums, produire des clips vidéo, des dramas et des films, organiser des concerts et des événements, diffuser de la musique et des vidéos. Du côté consommateur, vous pouvez profiter de diverses activités telles que l’éducation musicale, les jeux et les achats NFT. Mais aussi de découvrir tous ces contenus, soit en direct, soit à la demande.

Diverses activités au sein du métaverse sont connectées non seulement en ligne, mais également hors ligne. Ils prévoient de créer un écosystème économique en blockchain et avec des NFT pour réaliser une connexion à l’économie réelle.

La solution en plus de faire évoluer le monde musical répond à la demande de concert qui augmente, mais dont les couts sont de plus en plus élevés et souvent ne rapportent pas d’argent. MUTA coute 1000 fois moins cher pour organiser un concert. Ainsi, n’importe qui peut organiser son petit concert et de vrais concerts ou festivals sont régulièrement mis en place. Certes, uniquement Corée pour l’instant.

Quelle évolution pour cette entreprise du metaverse ?

Emotionwave finance actuellement une performance à New York qui devrait avoir lieu en 2023. La société travaille également sur un concert de métaverse impliquant une star populaire de la K-pop projetée dans MUTA, semblable à la performance Fortnite de Travis Scott.

La société poursuit également des partenariats avec des labels, des sociétés de divertissement, des détenteurs de propriété intellectuelle célèbres et des universités pour amener leurs services sur les marchés étrangers. L’objectif est de s’exporter aux USA, UK et Vietnam, une version anglaise devrait être disponible d’ici 6 mois. Les versions Android, iOS et PC sont en bêta et devront être rejointes par une version Oculus d’ici l’été.