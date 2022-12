Astronite est disponible, un nouveau metroidvania 1-bit à ne pas rater !

Envie de profiter d’un nouveau metroidvania au look rétro en cette fin d’année ? Bonne nouvelle, Astronite est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4. Avec ce nouveau titre, vous pourrez explorer une planète hostile avec des graphismes 1-bit.

Après la sortie de The Knight Witch, un nouveau metroidvania a fait surface en cette fin de mois de novembre 2022 : Astronite. Développé par Dume Games Studio et Just For Games, ce nouveau jeu vidéo vient tout d’abord proposer une expérience old-shcool en arborant fièrement du pixel-art, mais en 1-bit (noir et blanc).

Dans cette aventure, vous contrôlerez Astronite, un astronaute s’étant échoué sur une planète inexplorée (et hostile bien évidemment). Comme tout metroidvania, vous devrez vous faufiler à travers une carte immense divisée en plusieurs zones, qui se débloqueront au fur et à mesure que vous profitez de nouvelles compétences. Divers ennemis et boss vous bloqueront bien évidemment le passage.

Outre la survie, votre objectif est de restaurer la planète et lui redonner la civilisation qui y vivait avant sa colonisation, par d’étranges créatures métalliques. Pour cela, Astronite peut tirer, sauter, dasher ou encore voler. Il pourra ainsi faire face aux différents défis se dressant sur son chemin afin de se rendre au cœur de la planète et la soigner de ce fléau.

Au passage, des énigmes décimaient aux quatre coins de ce monde viendront agrémenter votre aventure de récompenses, objets et améliorations. Une boutique vous permettra aussi de mieux vous équiper. À l’instar des Dark Souls et de nombreux autres jeux vidéo, votre monnaie sera représentée par les esprits des ennemis morts collectés lors de vos combats.

Astronite est d’ores et déjà disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 au prix de 14,99 €. Une réduction de 10 % (faisant tomber le prix à 13,49 €) est appliquée sur Switch jusqu’au 30 décembre 2022 ; et jusqu’au 14 décembre 2022 pour les abonnés au PlayStation Plus.

