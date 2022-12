pixelRo – La santé de vos yeux en une app ! K-Metaverse 2022

Dans le cadre du K-Metaverse 2022, nous avons interviewé plusieurs startups dans le monde de la VR, AR et XR. Le Metaverse Content Global Cooperation est un projet soutenu par le ministère des Sciences et des TIC de Corée du Sud afin que les entreprises nationales du métaverse puissent se développer à l’international. La cinquième entreprise que nous avons rencontré est pixelRo et interviewé Kang Sunhak. Une startup coréenne ancienne filiale de Samsung, qui propose diverses solutions et technologies autour de la protection de la vision et amélioration de la lisibilité. Ils ont récemment lancé une app qui aide à l’exercice et à la santé des yeux, contribuant à protéger la santé des yeux et à sensibiliser.

Qu’est-ce que pixelRo ?

PixelRo est une startup spin-off créée en 2017 dans le cadre du programme interne de Samsung. Centré sur les experts de Samsung C-LAB, elle a développé et fourni une variété de produits pour la protection de la vision, les solutions d’amélioration de la lisibilité et la guérison.

Des enfants aux étudiants en passant par les personnes d’âge moyen, on passe beaucoup de temps sur nos écrans. Même lorsque vous pensez vous détendre allongé sur le canapé, vos yeux travaillent toujours dur. Bien que l’affichage progresse en 8K, AR haute définition et VR, de jour en jour, les temps d’écran augmentent et on commence à porter des lunettes ou à ressentir des symptômes de presbytie à un jeune âge. En réponse à trop de temps d’écran, pixelRo a lancé une app qui aide à l’exercice et à la santé des yeux. Mais également développé des solutions d’affichage fonctionnelles qui gardent les yeux en bonne santé avec des solutions de lisibilité et de correction de la presbytie dans l’app.

L’objectif est de développer une solution d’affichage qui peut fournir des images claires et un confort des yeux même en regardant l’écran pendant une minute.

Pourquoi pixelRo offre une solution unique ?

PixelRo a introduit une application mobile et un film pour smartphone pour les patients presbytes. Également déposé un brevet et commercialisé une « solution de correction de la vision ». Une solution d’affichage émotionnel développée sur la base d’une technologie et d’algorithmes optiques professionnels, attirant l’attention provenant d’industries connexes.

Leur service représentatif, NENOON, est une application de service de soins oculaires pour les utilisateurs qui sont exposés à des écrans pendant une longue période. L’application NENOON fournit des services d’exercices oculaires pour maintenir la santé oculaire basée sur la technologie de suivi oculaire. Elle se caractérise par le fait que les exercices peuvent être répétés plusieurs fois par jour et n’importe où.

Dans le même temps, la mesure de la vision et le test de presbytie peuvent être effectués avec un autotest. Cette fonction est réalisée en utilisant une technologie de mesure de distance et de mesure de l’âge des yeux. En conséquence, les utilisateurs qui souhaitent une gestion stable de leur vision et ceux préoccupés par la presbytie peuvent vérifier leur propre état oculaire et réagir.

L’application est disponible sur les AppStore en anglais, mais il s’agit encore d’une version bêta avec de nombreuses améliorations à venir.

Quelle évolution pour ce projet ?

L’objectif de pixelRo est d’imposer l’application comme une plate-forme numérique de services de soins oculaires. C’est une fonction qui permet de mesurer la tendance de l’état de vos yeux en gardant un suivi des différents tests, et de détecter en avance des maladies oculaires.

L’application NENOON est une solution de soins oculaires qui comprend de nombreuses technologies originales et révolutionnaires. Au cours du processus de développement, nous avons reçu des conseils médicaux professionnels de professeurs d’ophtalmologie de l’hôpital universitaire national de Séoul et de l’hôpital universitaire de Corée pour garantir une haute fiabilité et efficacité. Nous sommes convaincus que la base pour entrer sur le marché mondial a été complétée en prenant en charge quatre langues en même temps: coréen, anglais, chinois et japonais. Kang Sunhak de pixelRo

La marque travaille activement avec des opticiens, des ophtalmologistes et des instituts de recherche pour de futures coopérations. L’objectif est de créer des partenaires à l’international pour lancer l’expansion. Mais surtout de mettre en place leur service complet, de recommandations de médecins ou opticiens pour compléter l’expérience.