The Director – Devenez une Star de K-POP ! K-Metaverse 2022

Dans le cadre du K-Metaverse 2022 nous avons interviewé plusieurs startups dans le monde de la VR, AR et XR. Le Metaverse Content Global Cooperateion est un projet soutenu par le ministère des Sciences et des TIC de Corée du Sud afin que les entreprises nationales du métaverse puissent se développer à l’international. La quatrième entreprise que nous avons rencontré est FRONTROW, nous avons interviewé LUKE KIM. Un label musical coréen qui propose l’apprentissage de la K-POP, de la danse et de tout ce qui va autour de cet univers à travers leur app. Il s’agit de The Director App qui est disponible sur les différents Appstore !

Qu’est-ce que l’app The Director ?

The Director est une app qui aide les musiciens en herbe à se familiariser avec la production de musique K-pop, la chorégraphie et la direction vidéo. On ne peut nier la popularité de la K-pop, des K-dramas et d’autres divertissements en provenance de Corée ces jours-ci. Mais les fans se sont-ils déjà demandé comment devenir eux aussi une star de la K-pop ?

Le label coréen FRONTROW veut puiser dans ce public avec une application appelée The Director. Une plate-forme éducative virtuelle pour les fans aspirant à travailler dans l’industrie du contenu audiovisuel Coréen.

Simultanément, The Director offre aux créateurs de contenu coréens la possibilité de se connecter avec des fans de contenu K à l’étranger pour explorer de nouvelles opportunités commerciales et de croissance en dehors de la Corée.

Pourquoi The Director est une solution unique ?

À l’heure actuelle, le contenu éducatif disponible dans The Director se compose principalement de discours de motivation organisés par divers professionnels de l’industrie de l’audiovisuel coréen. Mais FRONTROW prévoit d’ajouter à l’avenir des cours et des leçons virtuelles de type masterclass plus variées.

L’idée est que l’application incube et guide de nouveaux talents pour l’industrie du contenu audiovisuel Coréen à partir de ce grand bassin de 200 millions de fans (hors de Corée) très motivés.

Le contenu éducatif de The Director restera gratuit pendant la première année, mais FRONTROW envisage actuellement de monétiser l’application avec un abonnement mensuel. En outre, la société explore des moyens d’ajouter des ventes de billets et de marchandises directement dans l’application en s’associant à des artistes, comme l’artiste K-pop basé au Royaume-Uni, Kaachi.

Quelle évolution pour cette entreprise coréenne ?

Pour l’instant l’application est dans sa phase de lancement avec un objectif principalement sur la création de nouveau contenu. Mais également de partenariat avec des artistes ou des professionnels du secteur. L’idée étant d’accumuler un maximum de ressources avant de propulser l’app sur les marchés internationaux.

En autres fonctionnalités prévues pour le futur, on retrouve d’abord des live streams avec des artistes ou professionnels. Mais également des cours plus orientés motivation et business pour encourager et accompagner les personnes à se lancer. Des cours de Coréens sont également prévus, ça pourra servir aux passionnés pour comprendre les musiques, dramas ou même voyager ! L’application est principalement axée pour un marché nord et sud américains et peut être Indien, donc pas de version française à l’horizon.

Vous pouvez retrouver leur contenu sur leur site directement.