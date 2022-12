Netflix : voici les séries et films qui viennent de quitter le catalogue en France

Les films, séries et documentaires ne restent pas indéfiniment sur Netflix. La plateforme de streaming supprime ainsi des contenus de temps en temps lorsqu’elle n’a plus le droit de les diffuser. En cette fin novembre 2022, un peu plus d’une cinquantaine ont quitté le service en France. Découvrez la liste complète dans notre article !

En date du 29 et 30 novembre, Netflix a retiré un total de 54 films et séries de son catalogue français. Même si la plateforme de streaming n’a pas précisé les raisons de ses départs, il semble assez logique que cela soit en lien avec des droits et contrats de diffusion précédemment négociés, et semblent-ils non renouvelés.

Nous apprenons ainsi la liste des séries et films quittant le catalogue de Netflix France :

Les Vestiges du jour, 1993 ;

Passengers, 2016 ;

Total Recall : Mémoires programmées, 2012 ;

Délivre-nous du mal, 2014 ;

Le Gospel du bagne, 2008 ;

Terreur point com, 2002 ;

La Liste de Schindler, 1993 ;

Hitting the Apex, 2015 ;

Gran Torino, 2008 ;

Blood Diamond, 2006 ;

L’étrange histoire de Benjamin Button, 2008 ;

Tokyo Godfaters, 2003 ;

Very Bad Trip, 2009 ;

Very Bad Trip 2, 2011 ;

Very Bad Trip 3, 2013 ;

Une merveilleuse histoire du temps, 2014 ;

La Leçon de piano, 1993 ;

Oggy et les Cafards, 1998 ;

Spider-Man, 2002 ;

Spider-Man 3, 2007 ;

Gatsby le Magnifique, 2013 ;

L’Idéaliste, 1997 ;

Everest, 2015 ;

Don’t Let Go, 2019 ;

Bright Star, 2009 ;

Contagion, 2011 ;

Hannibal, 2001 ;

Demolition Man, 1993 ;

Les pleins pouvoirs, 1997 ;

Sweetie, 1989 ;

Iron Fists and Jung-Fu Kicks, 2019 ;

Robin des Bois, 2010 ;

Les chroniques de Riddick, 2004 ;

Le Redoutable, 2017 ;

Famille recomposée, 2014 ;

La Dernière Maison sur la gauche, 2009 ;

Yellow Rose, 2019 ;

Happy Feet, 2006 ;

L’ombre du mal, 2012 ;

Dark Shadows, 2012 ;

Superman Returns, 2006 ;

L’amour sans préavis, 2002 ;

Gang de Requins, 2004 ;

Oscar le canard, 2016 ;

Comme Cendrillon, 2004 ;

Daylight, 1996 ;

Mort subite, 1995 ;

Sparkle, 2012 ;

La Malédiction de Chucky, 2013 ;

Le beau-père – The Stepfather, 2009 ;

L’île des monstres, 2017 ;

Alma Perdida, 2009 ;

Vendetta, 2015 ;

Le Roi Scorpion 3 – L’Oeil des Dieux, 2011 ;

Anaconda 3 : L’héritier, 2008 ;

Christiane Amanpour : Sex & Love Around the World, 2018 ;

Les p’tits aliens, 2014 ;

Paprika, 2018 ;

Rucker50, 2016 ;

Si j’étais un Animal, 2016.

Pour vous consoler, voici la liste des films et séries ajoutés sur Netflix en décembre 2022 !