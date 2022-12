Amazon Prime Video : les séries et films à voir en décembre 2022

Le mois de décembre 2022 vient de débuter, l’occasion est donc de mise pour découvrir les nouvelles séries et nouveaux films disponibles sur Amazon Prime Video. Pour cette fin d’année, la plateforme de streaming vidéo propose quelques contenus originaux, dont les films Hawa et Something From Tiffany’s ; ou encore les nouvelles saisons des séries Celebrity Hunted : Chasse à l’homme et Jack Ryan.

Après un mois de novembre 2022 assez timide en séries, Amazon Prime Video revient avec quelques nouveautés intéressantes en décembre. La plateforme de streaming vient en effet proposer la saison 2 de Celebrity Hunted : Chasse à l’homme ou encore la saison 3 de Jack Ryan.

1er décembre :

Pretty Little Liars: Original Sin – Saison 1

2 décembre :

Celebrity Hunted : Chasse à l’homme – Saison 2 Partie 1.

9 décembre :

Celebrity Hunted : Chasse à l’homme – Saison 2 Partie 2.

21 décembre :

Jack Ryan – Saison 3.

22 décembre :

Vampire Academy – Saison 1.

30 décembre :

Peacemaker – Saison 1.

Du côté des films, trois nouveaux contenus originaux signés Amazon Prime Video sont de la partie : Hawa, de Maïmouna Doucouré avec Sania Halifa, Oumou Sangaré, Yseult et Thomas Pesquet ; Something From Tiffany’s avec Zoey Deutch ; et About Fate avec Emma Roberts, Thomas Mann et Madelaine Petsch.

1er décembre :

Ocean’s 8 ;

Pixels ;

Prisoners ;

Suicide Squads ;

Angry Birds.

7 décembre :

Meilleurs ennemis.

9 décembre :

Hawa ;

Something From Tiffany’s.

14 décembre :

Waly Dia : ensemble ou rien.

15 décembre :

Sicario.

16 décembre :

About Fate ;

L’auberge espagnole ;

Les poupées russes ;

Casse-tête chinois.

28 décembre :

Sang froid.

Sauver ou périr.

30 novembre :

Brightburn.

