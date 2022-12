MacBook Pro : voici les performances de la puce M2 Max

Ce n’est pas nouveau, Apple s’apprête à commercialiser des Mac avec puce M2 Max, dont les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Avant une officialisation, probablement pour début 2023, les performances de cette nouvelle puce ont fait surface sur internet, laissant ainsi entrevoir les améliorations apportées par rapport à la M1 Max. En bref, un gain de performance d’environ 15 % est de la partie.

Vous patientez éperdument les MacBook Pro 14 et 16 pouces ou le Mac Studio avec puce M2 Max ? Attendue pour octobre, puis novembre 2022, et maintenant début 2023, cette nouvelle génération a laissé entrevoir ses performances via un test Geekbench.

Dans les détails, un Mac équipé d’une puce M2 Max avec un processeur 12 cœurs et 96 Go de RAM a récemment été testé. Supposément l’un des modèles cités ci-dessus, il profite d’un score de 1 853 points en single core et 13 855 points en multi core. À titre de comparaison, la puce M1 Max atteignait respectivement 1 750 et 12 150 points.

Nous retrouverions ainsi un gain de performance moyen de 15 % avec la M2 Max par rapport à la M1 Max. Cela rejoint ainsi les différences de performances entre les MacBook Air et Pro M1 ainsi que leur version M2 annoncée en juin dernier durant la WWDC 2022. Au niveau des fréquences, la nouvelle génération est cadencée à 3,5 GHz, contre 3,2 GHz pour la M1 Max.

Même si ces améliorations semblent faibles, il est important de rappeler que les machines de préproduction ou encore que certaines tâches ont le pouvoir d’impacter les résultats. Comme le rappelle le média iGeneration, les premiers tests de l’Apple A16 des iPhone 14 Pro et Pro Max montrait un gain de performances peu reluisant, alors que les tests après commercialisation montraient le contraire.

