MacBook Pro 14 et 16 pouces : les modèles M2 finalement prévus pour début 2023

L’arrivée des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés des puces M2 Pro et M2 Max est de plus en plus incertaine. Alors que le lancement était attendu pour octobre, puis novembre 2022, Mark Gurman penche finalement pour une autre période de commercialisation. Le journaliste estime en effet que les ordinateurs arriveront finalement début 2023, plus précisément durant le premier trimestre.

Depuis de nombreux mois, les analystes estiment que les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M2 seraient disponibles avant la fin de l’année 2022. Via un nouveau rapport, Mark Gurman estime désormais que la période de lancement a été décalée au premier trimestre 2023.

Il faut dire que Luca Maestri, directeur financier d’Apple, est allé dans ce sens dernièrement. Durant la présentation des résultats financiers de ce troisième trimestre, le responsable a expliqué que le chiffre d’affaires des Mac allait ralentir durant le quatrième trimestre 2022. Il a d’ailleurs souligné que la line up des Mac était complète pour cette fin d’année.

Cela suggère ainsi que les tant attendus MacBook Pro avec puces M2 Pro et M2 Max et le Mac mini M2 et M2 Pro arriveront dès le début de l’année prochaine. Mark Gurman explique d’ailleurs que ces nouveaux produits seraient accompagnés par deux mises à jour : macOS 13.3 et iOS 16.3.

À noter, le leaker « yeux1122 » a souligné sur le blog coréen Naver que d’après les informations d’une source de la chaîne d’approvisionnement, les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M2 ne seraient pas lancés avant le début de l’année 2023, vers le mois de mars. Dans les détails, nous apprenons que les activités de la chaîne d’approvisionnement liées à ces nouveaux MacBook Pro fonctionnent selon un calendrier suggérant un lancement l’année prochaine, et non en novembre.

