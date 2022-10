Les meilleures applications pour MacBook Air et MacBook Pro M1/M2

Vous venez d’acheter un nouveau MacBook avec puce M1 ou M2 ? Il est l’heure d’installer quelques applications pour optimiser votre expérience. Que ce soit pour la productivité, la navigation ou encore l’entretien de votre ordinateur portable, voici nos logiciels favoris à installer sur macOS pour bien démarrer !

Les meilleures applications pour MacBook avec puce M1 ou M2

Dans le cas où vous venez d’un PC tournant sous Windows, il est tout d’abord le temps de faire un choix de navigateur. Comme d’habitude, Apple propose Safari, qui est totalement optimisé pour son système d’exploitation macOS. Cependant, il est aussi possible d’utiliser son navigateur habituel :

Google Chrome ;

Microsoft Edge ;

Mozilla Firefox ;

Brave…

Dans le cas où vous voulez le meilleur de Chrome et de Safari, sachez qu’une solution existe : Orion. Ce dernier tourne en effet sous le même moteur que Safari, mais a un avantage de taille : sa compatibilité avec les extensions Chrome. Il est aussi respectueux de la vie privée en bloquant beaucoup plus de trackers et publicités.

À savoir, la grosse majorité des navigateurs sont optimisés pour les MacBook Air, MacBook Pro et autres Mac avec puce M1 et M2.

Au niveau de la gestion des fenêtres sur MacBook, deux applications sont idéales pour avoir une expérience optimale :

Rectangle : reprends le même système que sur Windows permettant de redimensionner des fenêtres à gauche, à droite, dans les angles ou encore sur tout l’écran en les déplaçant avec sa souris.

Swish : tirant parti du Trackdad des MacBook M1 et M2, cet utilitaire ajoute des gestes à effectuer directement en haut d’une fenêtre afin de la redimensionner rapidement.

Pour travailler avec une suite bureautique, le choix est encore une fois de la partie. La classique : Microsoft Office, avec Word, Excel, Outlook ou encore PowerPoint. La solution Apple avec la suite iWork (Pages, Numbers et Keynote) et l’application Mails.

Autre essentiel selon nous : l’application de streaming musical. Directement installée sous macOS, nous retrouvons Apple Music bien évidemment. Spotify est aussi disponible en version optimisée pour les MacBook et Mac M1/M2 ; tout comme Tidal. Deezer de son côté n’a pas sauté le pas.

Parlons maintenant entretien de votre ordinateur. BuhoCleaner est l’une des solutions optimisées pour Mac et MacBook M1/M2. Elle permet de nettoyer le cache rapidement ; désinstaller en un clic des applications ; accélérer et améliorer les performances ; rechercher et supprimer des fichiers volumineux ; ou encore trouver et éradiquer les fichiers en double.

Pour finir, parlons sécurité. Il est en effet important d’installer un antivirus sur votre ordinateur Mac. Dans le cas où vous ne souhaitez pas investir beaucoup dans un antivirus, mais que vous souhaitez un outil de qualité, notre meilleure recommandation reste les solutions d’Intego, débutant à 19,99 euros par mois.

Outre un antivirus, un VPN est aussi très utile pour naviguer sur internet anonymement et en toute sécurité. En effet, les solutions comme NordVPN ou encore CyberGhost peuvent ainsi crypter vos données ; cacher votre IP ; et aussi accéder à des bibliothèques de contenus (Netflix, Prime Video…) disponibles dans d’autres régions du monde en quelques clics.

Quelques applications bonus pour MacBook et Mac sous puce M1 et M1 :