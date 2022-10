Pixel 7 Pro : une meilleure qualité photo que l’iPhone 14 Pro Max

DxOMARK, spécialiste français dans les tests de smartphones, vient de dévoiler les performances photo et vidéo du Pixel 7 Pro. Nous apprenons ainsi que le dernier-né de Google est meilleur que les iPhone 14 Pro. À noter, les smartphones d’Apple restent au-dessus du côté de la caméra selfie.

Dans une récente publication, DxOMARK a partagé les résultats de ses tests concernant la partie photo et vidéo du Pixel 7 Pro. Ce nouveau modèle haut de gamme de Google y est d’ailleurs très bien noté, avec un score global de 147 points.

À titre de comparaison, l’iPhone 14 Pro atteint la note de 146 points et le Pixel 6 Pro se limite à 134 points. Cela le place ainsi à la première place du classement des smartphones ultra-premium de l’entreprise, aux côtés de l’Honor Magic 4 Ultimate. Juste derrière, l’iPhone 14 Pro est de la partie.

Au niveau des points forts de ce smartphone, DxOMARK annonce que le Pixel 7 Pro propose des teintes de peau agréables, même dans des conditions difficiles ; une exposition précise et large plage dynamique en photo et en vidéo ; un autofocus rapide et précis en photo et en vidéo, avec généralement une grande profondeur de champ en extérieur ; un contraste généralement agréable, y compris dans les scènes de portrait en contre-jour ; un bon niveau de détail, notamment en pleine lumière ; une stabilisation efficace dans les scènes statiques et de marche ; un détail généralement bon à toutes les plages de zoom, de l’ultra-large au téléobjectif longue portée.

Du côté des points faibles, le Pixel 7 Pro souffre de bruit d’ombre dans les scènes à fort contraste et en basse lumière, tant en photo qu’en vidéo ; d’effet de coupure des hautes lumières en intérieur ; de tons de couleur dans les séquences vidéo en intérieur ; d’un léger tintement, flare et décalage de teinte ; et d’une perte de détails, bruit d’image lors des prises de vue rapprochées avec zoom.

Dernières informations résultats des tests de DxOMARK, une note de 142 points a été attribuée au Pixel 7 Pro pour la qualité de sa caméra avant, soit 3 points de moins que l’iPhone 14 Pro. À noter, le Huawei P50 atteint les 144 points et le Mate 40 Pro 142 points.

Pour rappel, le Pixel 7 Pro dispose d’un module photo composé d’un capteur principal de 50 Mpx avec autofocus et stabilisation optique ; un ultra grand-angle de 12 Mpx ; ainsi qu’un téléobjectif de 48 Mpx avec zoom optique x5. Il peut filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde. Du côté de la caméra selfie, un nouveau capteur de 10,8 Mpx est présent, permettant de profiter d’une fonctionnalité de reconnaissance faciale.