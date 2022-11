Netflix : les films et séries à voir en décembre 2022

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, et Netflix vient d’ailleurs de partager les contenus ajoutés en décembre 2022. Découvrez la liste des nouvelles séries et nouveaux films du mois !

Les nouveautés Netflix de décembre 2022

Après les séries Mercredi et 1899 ou encore les films Enola Holmes 2 et La petite Nemo et le monde des rêves en novembre 2022, Netflix revient avec une multitude de contenus originaux en décembre (en plus des séries et films de Noël). La plateforme de streaming vient d’ailleurs à nouveau de partager une sélection de titres arrivant durant ce dernier mois de l’année !

Les nouvelles séries

1er décembre :

Jojo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean – Derniers épisodes de la saison 4 ;

Parasite (2014);

Berserk (1997) ;

Archer – Saison 13.

2 décembre :

Toujours là pour toi – Saison 2 Partie 1 ;

My Unorthodox Life – Saison 2.

8 décembre :

Lookism.

9 décembre :

Dragon Age: Absolution.

13 décembre :

Last Chance U: Basketball (documentaire) – Saison 2 ;

Gudetama : Une aventure œuforique.

15 décembre :

Sonic Prime.

16 décembre :

The Recruit ;

Paradise Police – Partie 4.

20 décembre :

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – Partie 1.

21 décembre :

Emily in Paris – Saison 3.

22 décembre :

Alice in Borderland – Saison 2.

25 décembre :

The Witcher : L’héritage du sang.

26 décembre :

En traître.

30 décembre :

La Reine du Sud – Saison 3.

Les nouveaux films

1er décembre :

Le Masque (documentaire) ;

Troll ;

Stuart Little 1, 2 et 3 ;

Straight Outta Compton ;

Le Parrain (1972).

2 décembre :

Rober Downey SR., le père (documentaire) ;

L’Amant de Lad Chatterley ;

9 décembre :

Pinnochio par Guillermo del Toro.

15 décembre :

Violet Evergarden : Pour Mémoire.

16 décembre :

Bardo, fausse chronique de quelques vérités.

23 décembre :

Glass Onion : une histoire à couteaux tirés.

25 décembre :

Matilda : La comédie musicale.

28 décembre :

Happy Nous Year.

30 décembre :

White Noise.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Netflix permet de supprimer l’accès à des appareils connectés à votre compte !