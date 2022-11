AirPods : l’audio lossless n’est pas prêt d’arrivée

La qualité audio lossless est disponible depuis mai 2021 sur Apple Music, mais aucune paire d’écouteurs ou casque AirPods ne prend en charge ce codec. Durant un entretien avec Esge Andersen, ingénieur de l’équipe acoustique d’Apple, le site WhatHiFi a eu quelques confidences à ce sujet. Malheureusement, la donne ne devrait pas changer dans les années à venir. Les équipes de la firme à la pomme se concentrent plutôt sur d’autres éléments que le codec pour améliorer la qualité audio.

Dans les détails, Esge Andersen a partagé quelques informations sur les AirPods Pro 2. Pour commencer, l’ingénieur d’Apple, riche de 11 ans d’ancienneté, explique : « Nous voulions faire en sorte que chacun [ait l’impression] d’avoir une paire d’AirPods Max ».

Il développe en soulignant que ces dispositifs sont optimisés pour chaque appareil de l’écosystème Apple (Mac, iPhone…) et différents cas d’utilisation. Nous apprenons d’ailleurs que pour l’audio spatial, les AirPods Pro 2 placent les haut-parleurs virtuels plus loin lorsqu’ils sont connectés à une Apple TV.

WhatHiFi est cependant allé plus loin, en demandant des informations sur les projets d’Appel sur la prise en charge du lossless sur les AirPods. Il est en effet encore étonnant de voir qu’aucun produit n’est compatible avec ce codec Hi-Fi, alors que la plateforme de streaming musical Apple Music le propose. Nous apprenons ainsi que l’amélioration de la qualité audio n’était pas axée sur le changement de codec chez Apple.

Plus précisément, Esge Andersen explique : « Il est important de comprendre que nous pouvons encore faire de grands progrès sans changer de codec. Et le choix de codecs que nous avons aujourd’hui, c’est plus une question de fiabilité. Il s’agit donc de faire quelque chose de robuste dans tous les environnements. […] Nous voulons faire progresser la qualité du son, et nous pouvons le faire avec beaucoup d’autres éléments. Nous ne pensons pas que le codec soit actuellement la limite de la qualité audio sur les produits Bluetooth ».

Pour finir, il souligne ensuite qu’Apple profite d’un panel « d’auditeurs experts » influençant la signature sonore des AirPods ; et que cette dernière « se développe en permanence ». À titre d’information, Gary Geaves, vice-président de la section Acoustics chez Apple soulignait l’année dernière que lui et ses équipes s’efforçaient à « tirer le meilleur parti de la technologie Bluetooth ». Pour cela, l’entreprise américaine cherche à « maximiser ou contourner certaines limites du Bluetooth ».

