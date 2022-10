Apple : augmentation de prix pour Apple Music, Apple TV+ et Apple One

Mauvaise nouvelle pour les clients Apple, la firme américaine vient d’augmenter les prix de plusieurs de ses services : Apple Music, Apple TV+ et Apple One. En fonction des forfaits, les abonnements ont gagné entre 1 et 3 euros par rapport à leur tarif précédent.

En plus de l’augmentation du prix de ses produits, comme avec la nouvelle génération d’iPhone et d’Apple Watch, mais aussi les iPad, Apple vient de rehausser la tarification de ses services.

Pour commencer, les deux offres principales d’Apple Music en prennent pour leur grade. Le forfait Individuel passe en effet de 9,99 euros à 10,99 euros par mois (+1 euro) ; et Familial monte à 16,99 euros, contre 14,99 euros précédemment (+2 euros). Voice et Étudiant restent au même prix, soit respectivement 4,99 et 5,99 euros par mois.

Concernant l’abonnement annuel à Apple Music avec la formule Individuelle, elle coûte 10 euros supplémentaires, soit 109,99 euros par an. Afin de justifier ces hausses de prix, Apple déclare que les coûts de licence sont plus élevés ; et promet au passage de mieux rémunérer les artistes.

Parlons maintenant d’Apple TV+. Le service de streaming vidéo est aussi moins accessible, en passant de 4,99 euros à 6,99 euros par mois (+ 2 euros).

Pour finir, le service de multi-abonnement d’Apple, alias Apple One, augmente aussi ses prix. La formule Individuelle (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud+ avec 50 Go) est désormais à 16,95 euros par mois (+2 euros) ; Famille (à partager avec 5 personnes et iCloud+ avec 200 Go) à 22,95 euros par mois (+3 euros) ; et Premium (avec en plus le service Fitness+) à 31,95 euros par mois (+3 euros).

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Apple Music : jusqu’à 4 mois d’abonnement gratuits grâce à Shazam !