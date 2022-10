Apple Music : jusqu’à 4 mois d’abonnement gratuits grâce à Shazam

Envie de passer à Apple Music ? Ou vous réabonner ? Bonne nouvelle, le service de streaming musical de la firme à la pomme propose quelques mois gratuits en ce moment. Grâce à Shazam, la plateforme propose 3 mois offerts pour les anciens abonnés ; et 4 mois pour les nouveaux utilisateurs.

Jusqu’au 15 février 2023, une offre très intéressante est de la partie pour Apple Music. Shazam offre en effet des mois au service de streaming musical d’Apple.

En scannant le QR Code disponible à cette adresse, il est en effet possible de profiter de 3 mois d’abonnement gratuits à Apple Music pour les anciens abonnés et 4 mois pour les nouveaux. L’occasion pour les plus curieux d’essayer une transition de Spotify (ou un autre service de streaming musical) vers la plateforme d’Apple.

À noter, les personnes actuellement abonnées peuvent aussi résilier leur abonnement à Apple Music, et le réactiver après échéance pour profiter des 3 mois d’abonnements offerts par Shazam.

Pour information, Apple Music dispose d’une des plus grandes bibliothèques musicales disponible en streaming, avec plus de 100 000 millions de titres. Quatre abonnements sont disponibles : Voice à 4,99 euros par mois ; Étudiant à 5,99 euros par mois ; Individuel à 9,99 par mois ; et Familial à 14,99 euros par mois.

Le service est aussi à un prix très avantageux avec Apple One, regroupant plusieurs services d’Apple en un abonnement.

