Motorola lance le Razr 2022 en France à 1 199 euros

Motorola vient d’annoncer son grand retour en France sur le marché des smartphones pliables avec le Razr 2022. Avec cette troisième génération, le constructeur met à jour sa copie, notamment au niveau du processeur, de la partie photo et de l’écran pliable. Ce modèle est d’ores et déjà disponible au prix de 1 199 euros.

Cela fait un moment que Motorola n’a pas lancé un nouveau smartphone pliable. En effet, le précédent modèle, alias le Razr 5G, date de 2020. En ce mardi 25 octobre, la firme américaine est finalement de retour en France avec Razr 2022.

Avec ce nouveau modèle, présenté en Chine à la mi-aout, Motorola propose plusieurs changements intéressants par rapport à la génération précédente. Tout d’abord, le Razr 2022 s’équipe d’un écran pliable OLED plus grand, s’élevant à 6,7 pouces, prenant en charge l’HDR10+. Ce dernier est d’ailleurs équipé d’une meilleure charnière, permettant au smartphone de se tenir debout sous plusieurs angles, à l’instar du Galaxy Z Flip 4. À l’arrière, nous retrouvons un écran secondaire de 2,7 pouces.

Avec le Motorola Razr 2, la partie photo s’améliore aussi avec un module photo doté du capteur de 50 Mpx avec autofocus omnidirectionnel et stabilisation optique du Edge 30 Pro. Nous notons aussi l’arrivée d’un second capteur : un ultra grand-angle de 13 Mpx, permettant au passage de faire de la macrophotographie. À l’avant, une caméra selfie de 32 Mpx est de la partie.

Au niveau des performances, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm est de la partie, la Snapdragon 8+ Gen 1 ; accompagnée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Pour finir, le Motorola Razr 2 profite d’une batterie de 3500 mAh compatible avec la charge rapide 30 W ; et de la fonction Ready For, transformant le smartphone pliable en PC lorsqu’il est connecté sans fil à un écran externe ou une TV.

Le nouveau smartphone pliable Razr 2 de Motorola est d’ores et déjà disponible en France au prix de 1 199 euros.

