iPhone : encore plus de publicités affichées sur l’App Store

Vous reprendrez un peu de publicités avec votre App Store ? Apple compte en effet vous en servir à toutes les sauces sur iPhone à partir de ce mardi 25 octobre 2022. La firme à la pomme a en effet annoncé l’arrivée de nouveaux emplacements publicitaires sur sa boutique d’applications.

La publicité va prendre de plus en plus de place chez Apple. Aux dernières nouvelles, le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg expliquait d’ailleurs que les applications Plans, Livres, Podcasts et Apple TV+ allaient en contenir. Avant cela, le groupe de Cupertino ajoute des contenus publicitaires dans l’App Store.

La boutique d’applications des iPhone vient en effet de se doter de nouveaux encarts publicitaires en ce mardi 25 octobre 2022. Apple déclare d’ailleurs dans une page d’assistance pour les développeurs : « Avec une publicité pour l’onglet Aujourd’hui, votre application peut apparaître en bonne place sur la première page de l’App Store, ce qui en fait l’un des premiers contenus que les utilisateurs voient lorsqu’ils commencent leur visite de l’App Store ».

Ainsi, la section Aujourd’hui de l’App Store vient profiter de tuiles publicitaires, offrant « une bonne option pour faire connaître votre application » d’après Apple. En plus de cela, de la publicité pourra aussi être suggérée dans les fiches des applications via la section Vous aimerez peut-être.

Ces nouveaux emplacements publicitaires sur iPhone sont d’ores et déjà disponibles pour la quasi-totalité des marchés d’Apple, exception faite pour la Chine. L’occasion pour la firme américaine d’augmenter les recettes inhérentes à la publicité à l’approche des fêtes de fin d’année.

Pour rappel, Omdia a auparavant estimé que les pubs ajoutées dans les résultats de recherches sur l’App Store ont permis d’engranger 3,7 milliards de dollars en 2021. L’année 2022 devrait ainsi très bien se terminer pour Apple avec ces ajouts de publicités dans l’App Store. Une chose est sûre, l’entreprise va devenir une réelle régie publicitaire dans ses applications à l’avenir.