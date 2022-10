Nothing Ear (2) : une nouvelle paire d’écouteurs avec réduction de bruit bientôt annoncée

Nothing compte revenir sur le marché des écouteurs sans fil très prochainement avec les Ear 2. Cette seconde génération équipée de la réduction de bruit sans fil a d’ailleurs vu son design fuiter sur internet récemment. Rien de nouveau ne semble de mise, laissant ainsi entrevoir des nouveautés matérielles et logicielles.

Après les Ear 1, premier produit de la marque Nothing commercialisé en juillet 2021, de nouveaux écouteurs vont prochainement être officialisés ce mercredi 26 octobre 2022 : les Ear (Stick). Cependant, la marque londonienne aurait aussi un autre produit audio dans son sac.

En effet, 91Mobiles vient de partager plusieurs détails du leaker Kuba Wojciechowsko au sujet des Nothing Ear (2). Le média explique tout d’abord que le lancement de cette génération d’écouteurs sans fil à réduction de bruit active devrait être très prochainement, toujours à un prix accessible. Pour rappel, les Nothing Ear (1) coûtaient la bagatelle de 99 euros.

Des rendus 3D sont ensuite venus partager le design des Ear 2 de Nothing. Incontestablement, le design est le même. Nous retrouvons ainsi des oreillettes blanches avec une tige transparente, ainsi qu’une coque laissant entrevoir les écouteurs lorsqu’ils chargent. Ainsi, il est fort probable que les changements soient internes, que ce soit au niveau matériel et logiciel.

De nouveaux composants pourraient ainsi améliorer la qualité audio et la réduction de bruit, des fonctionnalités comme l’audio spatial, pourraient être au programme. Pour le moment, le média 91Mobiles n’a pas précisé ces changements. Il faudra donc patienter encore quelques jours, voire quelques semaines, pour en savoir plus au sujet des Nothing Ear (2).

En attendant, nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 26 octobre afin de découvrir les Ear (Stick) de Nothing. Pour rappel, cette paire d’écouteurs quitte le format intra-auriculaire des Ear(1) pour le célèbre open-fit (moins intrusifs) des AirPods 1,2 et 3.