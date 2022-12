Withings Body Scan : la nouvelle reine des balances connectées arrive en France !

Withings vient d’annoncer le lancement de la Body Scan en Europe. Il s’agit tout simplement de la balance connectée « la plus avancée au monde » d’après les dires de l’entreprise. Disponible dès le 6 décembre 2022 en France, elle propose de mesurer une flopée de données de santé. Son objectif est clair : « détecter certaines neuropathies périphériques et surveiller les indicateurs clés de la santé cardiovasculaire ».

Les balances connectées sont de plus en plus évoluées. La Body Scan est d’ailleurs la dernière génération de la firme Withings. Dans un récent communiqué de presse, annonçant l’arrivée du produire en Europe et au Royaume-Uni, la marque rappelle que ce produit est le fruit d’un développement aux côtés de cardiologues, neurologues et endocrinologues. Outre le suivi du poids, Withings souligne que la Body Scan permet de « prendre le contrôle de leur santé de manière proactive ».

Cette balance connectée propose ainsi plusieurs fonctionnalités allant dans ce sens : un suivi du poids des plus précis, à 50 grammes près ; l’analyse de la composition corporelle par segmentation, avec une mesure des masses grasse, musculaire, osseuse et hydrique dans chaque partie du corps ; le suivi cardiovasculaire avec la mesure de l’âge vasculaire et la vitesse d’onde de pouls ; l’évaluation de l’activité électrodemarle, visant à contrôler l’activité des glandes sudoripares.

À noter, un électrocardiogramme à 6 dérivations est aussi annoncé, mais non disponible au lancement de la Body Scan de Withings. Fonctionnant à l’aide d’une barre équipée de 4 électrodes que l’utilisateur doit tenir dans ses mains, cette fonctionnalité arrivera normalement dès la fin de l’année 2022 via une mise à jour gratuite (sous réserve d’une approbation des autorités réglementaires européennes).

Mathieu Letombe, CEO de Withings : « Nous sommes extrêmement enthousiastes d’offrir l’expérience Body Scan à nos utilisateurs européens avant les fêtes de fin d’année et nous avons hâte de pouvoir la proposer au reste du monde ultérieurement ! Avec la possibilité de prendre des mesures fiables et significatives, Withings crée l’expérience ultime de santé à domicile qui aide à prévenir et à gérer certaines des maladies chroniques les plus courantes ».

La Withings Body Scan sera disponible le 6 décembre 2022 en France, au prix de 399,95 euros. Afin de mettre en place des routines quotidiennes personnalisées via à améliorer sa santé, la marque déclare que trois mois d’accès à Health+ seront offert à l’achat de cette balance connectée.

