Oppo Find N2 Flip : voici la fiche technique du concurrent au Galaxy Z Flip 4 de Samsung

L’Oppo Find N2 Flip fait de plus en plus parler de lui. Aux dernières nouvelles, la fiche technique du premier smartphone pliable à clapet de la marque chinoise vient d’être partagée sur internet par le leaker Yogesh Brar. Nous découvrons ainsi que ce modèle profiterait de deux avantages de taille du côté de l’autonomie face au Galaxy Z Flip 4 de Samsung : une batterie plus grande et une charge plus rapide.

Le célèbre habitué Yogesh Brar vient de dévoiler la fiche technique d’un smartphone avant son lancement. Dans une récente publication Twitter, nous découvrons en effet l’ensemble des caractéristiques techniques de l’Oppo Find N2 Flip, modèle pliable à clapet. Ce dernier offrirait d’ailleurs une concurrence indéniable à Samsung et son Galaxy Z Flip 4.

Pour commencer, parlons performances. Nous apprenons que l’Oppo Find N2 Flip opterait pour une puce MediaTek Dimensity 9000+. Le modèle tournerait au passage sous Android 13 via la surcouche ColorOS. Le leaker souligne ensuite que le premier smartphone pliable à clapet de la marque s’équiperait d’un écran pliable OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz ainsi qu’une définition Full HD+.

L’Oppo Find N2 Flip se démarquerait principalement par son écran externe de 3,2 pouces 60 Hz. En effet, nous vous dévoilions récemment que cette dalle serait au format vertical. Cela devrait ainsi laisser place à de nouveaux usages par rapport aux solutions horizontales de la concurrence. À titre de comparaison, le Galaxy Z Flip 4 de Samsung a un écran de 1,9 pouce et de 2,7 pouces pour les Motorola Razr. Petit rappel, les rumeurs tendent vers l’arrivée d’un écran externe plus grand sur le Galaxy Z Flip 5.

Au niveau de la partie photo, ce modèle aurait droit à un module arrière composé d’un capteur principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx, supposément un Sony IMX766 et un Sony IMX355 d’après de précédentes rumeurs. Nous retrouverions ensuite un capteur 32 Mpx pour la caméra selfie. Sans grande surprise, la puce MariSilicon X serait de la partie afin d’optimiser le traitement de l’image.

Pour finir, l’Oppo Find N2 Flip viendrait s’attaquer sérieusement au Samsung Galaxy Z Flip 4 du côté de l’autonomie. Pour cela, la marque proposerait une batterie de 4 300 mAh compatible avec la charge rapide 44 W. À titre de comparaison, la firme sud-coréenne propose uniquement une batterie de 3 700 mAh 25 W.

Outre cette fuite de la fiche technique, il est important de souligner que les rumeurs tendent de plus en plus vers l’annonce de ce smartphone pliable à clapet le 15 décembre. Panda is Bald a en effet révélé que l’Oppo Find N2 et N2 Flip serait annoncé à cette date, soit le lendemain de la conférence Oppo Inno Day 2022 d’après le leaker. Concernant Yogesh Brar, l’informateur a uniquement dévoilé que le lancement à l’international aurait lieu durant le 1er trimestre 2023.